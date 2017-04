Weil am Rhein Aufwärtstrend hält weiter an

Die Haltinger Winzergenossenschaft ist weiter im Aufwärtstrend, wie die Berichte von Geschäftsführer Michael Heintz und vom Vorstandsvorsitzenden Alfred Wendle bei der Generalversammlung deutlich machten. Die Winzer zeigten sich rundum zufrieden, konnte doch der Auszahlungspreis erneut um acht bis neun Prozent gesteigert werden.

Weil am Rhein-Haltingen (wz/sif). Vorstandsvorsitzender Alfred Wendle blickte, wie es in einer Pressemitteilung heißt, auf ein sehr anstrengendes, aber am Ende auch versöhnliches und zufriedenstellendes Weinbaujahr 2016 zurück. Auch wenn die geernteten Mengen nur im Durchschnitt lagen, so hätten die Winzer bei der Qualität auf ganzer Linie punkten können. Dies zeige sich jetzt schon bei den 2016er Weinen, die im Keller noch den Feinschliff bekommen.

Florian Joos vom Baden- Württembergischen Genossenschaftsverband, der den Jahresabschluss 2016 vorstellte, unterstrich wie schon im Vorjahr, dass sich die Genossenschaft auf einem stetigen Weg nach oben befinde. Er zeigte sich mit der jüngsten Geschäftsentwicklung sehr zufrieden, konnte doch die jährliche Traubengeldauszahlung „in sehr zufriedenstellender Höhe“ gesteigert werden. Wie Geschäftsführer Heintz auf Nachfrage sagte, habe man beim Auszahlungspreis, der sich nach der Qualität der angelieferten Trauben richtet, um acht bis neun Prozent zugelegt und bewege sich im fünfstelligen Bereich. Das Qualitätsstreben der Winzer zahle sich aus. Rund 50 Winzer der 80 WG-Mitglieder bewirtschaften 47 Hektar Ertragsrebfläche.

Die Winzer zeigten sich mit der Arbeit ihrer Genossenschaft sehr zufrieden und nahmen die aktuelle Geschäftsentwicklung mit Freude auf.

Der Aufsichtsratsvorsitzende und Öko-Winzer Hans-Jörg Sprich appellierte, die Qualitätsbemühungen weiter zu forcieren. Er betonte, dass Vorstand- und Aufsichtsrat nach neuen Mitgliedern Ausschau hielten.

Ingo Ehret wurde als neuer Kellermeister vorgestellt. Er wird, wie schon berichtet, bei den Haltinger Winzern seine Arbeit zum 1. Mai aufnehmen. Er lobte die Arbeit des bisherigen Kellermeisters Yves Muller und machte deutlich, dass er auch weiterhin auf Qualität setzen will und sich auf die neue Herausforderung freue.

Heintz dankte den Winzerinnen und Winzern und stellte nochmals heraus, dass sich die Qualitätsanstrengungen mehr und mehr am Markt herumsprächen und die Haltinger Weine gefragt seien.

Der Geschäftsführer berichtete auch von der guten Resonanz der Haltinger Weine bei der großen Weinmesse „Pro Wein“ in Düsseldorf. Man habe viele Kontakte, auch internationale, knüpfen und auch Neukunden gewinnen können.