Weil am Rhein Aus Eifersucht eine Schlägerei

Weil am Rhein-Haltingen. Der Polizei wurde Samstagnacht gegen 2.20 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in Haltingen gemeldet. Die ersten Polizeistreifen trennten die Kontrahenten. Bei drei Personen wurden Verletzungen festgestellt, eine davon musste ins Krankenhaus gebracht werden. Bei einem der Beteiligten wurde ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt, das dieser wohl in der Hand hielt. Auch ein abgebrochener Flaschenhals wurde gefunden. Aus Eifersucht kam es wohl zuerst zum Streit zwischen zwei Personen, in diesen sich nach und nach alle Anwesenden einmischten.