Allgemein gilt die Regel, eine Fotoausstellung könne nur dann faszinieren, wenn sie ein Leitthema hat, das die Betrachter von Bild zu Bild weiterführt. Bekanntlich werden Regeln durch Ausnahmen bestätigt. Von Walter Bronner Weil am Rhein. Und eine solche Ausnahme ist in der Villa Schätzle, dem Abbruchobjekt in spe Unterer Schlipfweg 24 anzutreffen. Dort zeigt die Fotografische Gesellschaft Dreiland die Ausstellung „Das Bild“ anlässlich ihres fünfjährigen Bestehens mit Aufnahmen von 45 Mitgliedern, bei denen kaum ein Motiv einem anderen ähnelt. Bisheriges Wirken Bei der Vernissage reflektierte Walter Taeschner, Vorsitzender der Kooperative ambitionierter Laien, Semiprofis und Profis im Umgang mit der Kamera, deren fünfjährige Geschichte. Den Keim dazu legte schon Jahre zuvor der Spitzenfotograf Rolf Frei bei diversen Fotokursen. Nach diesen formierten sich mehrfach Gruppen, die jeweils für sich auf Themensuche oder Motivpirsch gingen. Und aus ihnen wiederum formierte sich 2011 die jetzige grenzübergreifende Gesellschaft, die auf etwa 70 Mitglieder angewachsen ist. Sie können mittlerweile auf erfolgreiche Projekte zurückblicken, darunter viel beachtete Ausstellungen im Hertener St. Josefshaus, im Weiler Stapflehus, bei den Fotofreunden in Hüningen und (vor vier Wochen) erstmals in der Villa Schätzle, wo das Thema „Rheinhäfen“ aus zahlreichen individuellen Perspektiven beleuchtet wurde. Geschaffen wurde auch ein Bildband über die Berggemeinde Malsburg-Marzell, zu dem 30 Mitglieder Aufnahmen beisteuerten. Aktuelle Ausstellung Bei alldem, so Taeschner, sei es stets um die „intensive Auseinandersetzung mit der Fotografie, um Akzente setzen und den Blick schärfen“ gegangen, was die jetzige Ausstellung auch ohne thematische Vorgabe fast greifbar widerspiegele. Dazu konnten die Aussteller etwa ihr Lieblingsfoto, einen einmalig gelungenen Schnappschuss, Bilder ungewöhnlicher Ereignisse, den optischen Reiz einer banalen Nebensächlichkeit oder Impressionen erhabener Natur, die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt oder sonstige „Werke“ persönlicher Faszination und/oder unverhofften Fotografenglücks beisteuern. Einige Beispiele So etwa den „Blick von außen“ auf eine kunstvolle Buntglasscheibe (Renate Strobel), die poetische Momentaufnahme „Vater und Söhnchen auf dem Weg zum Fußballplatz“ (Horst Werner Knapp), den einzigartigen Zufallstreffer „Stieglitz auf einer verblühenden Sonnenblume“ (Heidi Frey), das imposante Islandmotiv „Kerlingarfjöll“ (Brigitte Oldenburg-Hartmann) oder ein malerisch wirkendes Fragment eines ausgebrannten Mähdreschers (Jochen Specht). Auf Schritt und Tritt wechseln die Sujets, etwa von der „einsamen Lagerscheune“ zum „Beach Polo Turnier“ oder via „Möwe im Flug“ zur „Morgenstimmung bei Escoulin“ und zur „Schildkröte“ von archaischer Erscheinung auf Galapagos. Es gibt Aufnahmen, die abstrakten Gemälden gleichen, an die Kunst der Expressionisten erinnern, und solche, die mit der Bezeichnung „ohne Titel“ recht vielsagend wirken. n Ausstellungsdauer in der Villa Schätzle bis 2. Oktober; Öffnungszeiten samstags und sonntags jeweils von 13 bis 17 Uhr.