Weil am Rhein Ausprobieren und mehr erfahren

„Einfach machen!“ So lautete das Motto der elften Energiewendetage, die am Wochenende in Baden-Württemberg stattfanden. Und diesem Motto folgte auch das Weiler Oberrhein-Gymnasium.

Weil am Rhein. Die Schüler und Lehrer veranstalteten in ihrer Schule Aktionen zum Thema erneuerbare Energien und Umweltschutz. Die baden-württembergischen Energiewendetage sollen den Bürgern die Möglichkeit geben, sich über die Themen erneuerbare Energien, Energiesparen, Energieeffizienz sowie Klimaschutz und die Reduzierung von Treibhaus-gasen zu informieren.

Eingeleitet wurde der Tag am OGW mit dem Schuljahres-Eröffnungsgottesdienst, der unter dem Motto „Gottes Schöpfung – unser Auftrag“ das Tages-Thema aufgriff und die Schüler zu einem verantwortlichen Umgang mit der Natur aufrief, aber auch ermutigte, sich an der Schönheit der Welt zu freuen und sie zu genießen. Symbolisch wurden von Schülern gebastelte Papier-Windräder verteilt, auf die die Schüler selber „Schöpfungsbewahrungswünsche“ schreiben durften, und die am Ende gemischt unter die Schüler verteilt wurden – eine konkrete Erinnerung an die Möglichkeiten eines jeden einzelnen, etwas zu tun.

Höhepunkt war aber die in der großen Pause in der Aula des OGW organisierte Präsentation zum Thema Energiewende. Schüler der NwT-Gruppen der zehnten Klassen hatten unter Leitung ihrer Lehrer Tonia Kockelkorn, Annemarie Stephan und Christoph Koch-Kalmbach Info-Stände und Versuche aufgebaut, die das Thema Energiewende sicht- und erfahrbar machten und praktische Tipps sowie allgemeine Informationen zum Energiesparen im Alltag gaben.

So veranschaulichte etwa ein mithilfe einer normalen Lampe über Solarzellen angetriebener Ventilator das Funktionieren einer Solaranlage, von Schülern gestaltete Infostände gaben wichtige Tipps, wie jeder im Alltag Energie einsparen kann, und mithilfe eines Energiespar- Quiz konnten die Schüler ihr Wissen über Energiesparen auf den Prüfstand stellen. An einem anderen Stand konnten Lehrer und Schüler miterleben, wie eine einfache Temperaturdifferenz zur Stromerzeugung verwendet werden kann, indem sie in ihre warme Hand einen kalten Eiswürfel und ein Peltier-Element nahmen, was wiederum zum Antrieb eines Rades führte. Sogar eine Miniatur-Windkraft-Anlage hatten Schüler nachgebaut, die mithilfe eines Ventilators ein selbst gebautes Windrand antrieb, das eine Glühbirne zum Leuchten brachte. Auch gab es viel Informationsmaterial.

Die Resonanz bei Schülern und Lehrern war groß, was nach Einschätzung der Schule auch daran lag, dass, ganz im Sinne moderner Pädagogik, statt rein theoretischer Vermittlung von Wissen die konkrete Erfahrung und das praktische Ausprobieren im Vordergrund standen. Gleichzeitig erfolgten die Erklärungen von Schülern an Schüler, was dem Prinzip „Lernen durch Lehren“ entspricht.

Das Oberrhein-Gymnasium bietet sich dabei aufgrund seiner energiesparenden Konstruktion für solche Aktionen an. Schon seit vergangenem Jahr kümmern sich in jeder Klasse „Energiemanager“ darum, dass Lüftung, Heizung und Stromverbrauch so effizient genutzt werden, wie es vorgesehen ist. Wie die Aktion zu den Energiewendetagen gezeigt habe, sei das äußere Erscheinungsbild des OGW aber nur sichtbares Zeichen eines größeren Nachhaltigkeitskonzepts, das von allen am Schulleben Beteiligten einen umweltschonenden Umgang mit den Ressourcen fordere, wird von den Verantwortlichen auf das Leitbild der Schule verwiesen.