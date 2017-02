Nachrichten-Ticker

00:43 Brit Awards: Zwei Preise für Bowie

London - Mehr als ein Jahr nach seinem Tod ist David Bowie bei den Brit Awards gleich doppelt ausgezeichnet worden. Bowie erhielt den Preis posthum in der Kategorie Bester Britischer Solokünstler und für sein letztes Werk "Blackstar", das als Bestes Britisches Album ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung als Beste Britische Solokünstlerin erhielt die Sängerin Emeli Sandé. Zur besten britischen Gruppe wurde die Band The 1975 gewählt, zum besten britischen Nachwuchskünstler der Blues- und Soulsänger Rag'n'Bone Man.

23:46 Dritte Sammelabschiebung nach Afghanistan: Flugzeug abgeflogen

23:43 EWE-Chef Matthias Brückmann abberufen

Oldenburg - Der Aufsichtsrat des Oldenburger Energieanbieters EWE hat den Vorstandsvorsitzenden Matthias Brückmann abberufen. Das Gremium habe einstimmig beschlossen, Brückmann mit sofortiger Wirkung aus seinem Amt und dem Unternehmen zu entlassen. Das teilte ein EWE-Sprecher nach der Sitzung des Kontrollgremiums am späten Abend mit. Hintergrund der Entscheidung sind mehrere Vorwürfe gegen Brückmann, darunter eine umstrittene Spende von 253 000 Euro an eine Stiftung des Ex-Boxweltmeisters Wladimir Klitschko. Neben der Spende gebe es eine "Vielzahl diverser grober Verfehlungen".

22:55 Erneut Abschiebe-Flug nach Afghanistan - 18 Insassen an Bord

München - Erneut sind abgelehnte Asylbewerber von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben worden. Ein Flugzeug mit 18 Migranten an Bord startete von München in Richtung Kabul, wie das bayerische Innenministerium mitteilte. Es ist die dritte Sammelabschiebung nach Afghanistan seit Ende vergangenen Jahres. Die Opposition im Bundestag und Flüchtlingsorganisationen hatten scharfe Kritik geäußert. Aus ihrer Sicht ist Afghanistan alles andere als sicher, weil dort islamistische Taliban immer wieder Anschläge verüben. Daher lehnen mehrere Bundesländer eine Beteiligung an der Sammelabschiebung ab.

22:50 Nach Rekordjagd Atempause an der Wall Street

New York - Nach der jüngsten Kursrally haben die Anleger an der Wall Street Zurückhaltung geübt. Der Dow Jones Industrial erreichte im Tagesverlauf mit knapp 20 782 Punkten erneut einen Rekordstand. Am Ende schloss der US-Leitindex 0,16 Prozent höher bei 20 775,60 Punkten. Nach einem zwischenzeitlichen Rutsch unter 1,05 US-Dollar erholte sich der Euro-Kurs im New Yorker Handel auf 1,0567 Dollar.