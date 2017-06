Weil am Rhein Austausch und Kontaktpflege

Von Daniela Buch

Das Begegnungskonzert der Schulen im Landkreis Lörrach brachte am Montagabend vielfältige Klänge, Applaus und dicht gedrängte Zuhörerreihen ins Haus der Volksbildung. Das Kant Gymnasium übernahm die Gastgeberrolle für den musisch-geselligen Anlass, der unter dem Motto „Hast Du Töne?“ stand.

Weil am Rhein. Die Begegnungskonzerte finden in regelmäßigem Turnus jeweils an einem anderen Ort statt, Weil am Rhein tat sich dabei schon mehrmals als Ausrichter hervor. Das Programm gestalteten der Schulchor der Grundschule Binzen (Leitung: Eveline Bayer), der Schulchor der Hans-Thoma-Schule (Leitung: Claudia Schubert), die Trommel-AG der Realschule Dreiländereck (Leitung: Marc Vetter), die Bläserklasse der Gemeinschaftsschule (Leitung: Dieter Steininger) und der Crazy Chorus Unterstufenchor des Kant-Gymnasiums (Leitung: Regina Weismann).

Zu hören waren Werke, die im zurückliegenden Schuljahr einstudiert worden waren, teilweise bereits an Schulkonzerten erfolgreich aufgeführt worden waren wie die lustigen Hexenlieder der Binzener Grundschüler oder die ABBA-Popklassiker des Crazy Chorus, aber auch solche, die noch vor der eigentlichen Premiere stehen, wie das Musical „Eine Freundschaft in der Savanne“, das von den Haltinger Grundschülern in Auszügen präsentiert wurde und in seiner vollen Länge demnächst bei den Jubiläumsfeierlichkeiten präsentiert werden wird.

Die zum Mitmachen einladende Trommel-Session der Realschüler erwies sich einmal mehr als bewährte Nummer für aufgeweckte Fröhlichkeit, und die Bläser der Gemeinschaftsschule wandelten auf den Pfaden ihrer großen Big-Band, Rock und Jazz-Vorbilder. Neben den teilnehmenden rund 100 Schülern waren auch Schulleiter, Ehemalige und Eltern zum Konzert gekommen, um sich an den Darbietungen zu erfreuen.

Dass der Fachbereich Musik auch außerhalb des regulären Unterrichts in vielerlei Chören, Ensembles und Orchestern an den Schulen einen hohen Stellenwert genießt, wird durch die Begegnungskonzerte in den Fokus gerückt, und gleichzeitig der Austausch und die Kontaktpflege gefördert. Der musikpädagogische Aspekt und das Können ist dabei nur eine Facette, vielmehr soll den Schülern eine Plattform gegeben werden, ihre Leidenschaft für Musik zu teilen und gemeinsam in einem anderen Rahmen zu erleben.

„Im musikalischen Bereich wird an den Schulen so viel gemacht, aber was an anderen Schulen passiert, ist kaum bekannt“, erklärte Regina Weismann die Absicht, die hinter den Begegnungskonzerten steckt. Vom Staatlichen Schulamt Lörrach war Schulrätin Judith Maier gekommen, um die Leistungen der Schüler zu würdigen. Zur Erinnerung gab es am Ende Urkunden für die Teilnehmer und ein großes Lob für die mit viel Enthusiasmus und Schwung vorgetragenen Stücke.