Weil am Rhein Auto beschädigt und abgehauen

Nachrichten-Ticker

16:51 Rege Beteiligung der Deutschtürken an Abstimmung über Präsidialsystem

Berlin - Die umstrittene Einführung eines Präsidialsystems in ihrer Heimat hat die Türken in Deutschland mobilisiert. Vor dem Ende der Abstimmung zeichnete sich eine rege Beteiligung der hier registrierten gut 1,4 Millionen Wahlberechtigten ab. Bis gestern gaben laut staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu 39,6 Prozent von ihnen ihre Stimme ab. Zum Vergleich: Bei der türkischen Parlamentswahl 2015 waren es knapp 41 Prozent gewesen. Die Türkische Gemeinde in Deutschland rechnete mit einem knappen Ausgang der hiesigen Abstimmung.

16:45 EU sichert Ägypten Solidarität im Anti-Terror-Kampf zu

Brüssel - Nach den beiden Anschlägen auf koptische Christen hat die Europäische Union Ägypten Solidarität im Kampf gegen den Terror zugesichert. EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erinnerte daran, dass Palmsonntag einer der heiligsten Tage für Christen in aller Welt sei, und fügte hinzu: "Gläubige sollten immer in Frieden beten können, egal, woran sie glauben." Die Bombenanschläge auf zwei koptische Kirchen in Tanta und Alexandria hatten mindestens 36 Menschen in den Tod gerissen. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte die Taten für sich.

16:07 Tödliches Beziehungsdrama auf Autobahnbrücke in Unterfranken

Bischbrunn - Blutiges Drama auf einer Autobahnbrücke in Unterfranken: Als Ersthelfer auf der A3 einem Unfallwagen helfen wollen, stürzt sich dessen Fahrer vor ihren Augen in den Tod. In dem Wagen liegt außerdem eine getötete Frau. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Beziehungstat aus. Wie die beiden Behörden gemeinsam mitteilten, hatten mehrere Zeugen am Morgen ein gegen die Fahrtrichtung gedrehtes Unfallauto bemerkt und den Rettungsdienst alarmiert.

16:00 Stockholm setzt Zeichen gegen Gewalt - Zweite Festnahme nach Anschlag

Stockholm - Nach dem Lkw-Anschlag haben tausende Menschen in Stockholm ein Zeichen gegen Gewalt und Terror gesetzt. Bei einer Kundgebung auf einem zentralen Platz in der schwedischen Hauptstadt gedachten sie der vier Todesopfer mit einer Schweigeminute. Die Polizei geht davon aus, dass ein 39-jähriger Usbeke am Freitag mit einem Lkw in einer Einkaufsstraße in eine Menschenmenge gerast war. Der Mann hat sich nach Behördenangaben einer Abschiebung entzogen und Sympathien für die Terrormiliz IS gezeigt. Die Ermittler nahmen derweil heute eine zweite Person unter Terror- und Mordverdacht fest.

15:19 Terrormiliz IS reklamiert Anschläge in Ägypten für sich

Kairo - Die Terrormiliz Islamischer Staat hat die Anschläge in Ägypten für sich reklamiert. Die Explosionen in Tanta und Alexandria mit Dutzenden Toten seien von den Dschihadisten verübt worden. Das berichtete das IS-Sprachrohr Amak. Bei Bombenanschlägen auf zwei koptische Kirchen, die staatlichen Medien zufolge durch Selbstmordattentäter verursacht wurden, starben am Palmsonntag mindestens 36 Menschen, mehr als 100 wurden verletzt.