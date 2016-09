Weil am Rhein. In der Nacht zum Sonntag ist es zu einem Unfall im Bereich der Friedensbrücke gekommen. Ein 18-jähriger Fahranfänger aus der Schweiz fuhr in Richtung Friedlingen. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, durchbrach die entlang der Tramgleise verlaufende Absperrung und kam auf den Schienen zum Stillstand. Der Autofahrer sowie seine drei Insassen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Autos musste der Fahrbetrieb der Tram 8 eingestellt werden.