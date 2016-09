Weil am Rhein. Zu schnelles Fahren hat am späten Dienstagabend in der Hauptstraße in Weil am Rhein zu einem Unfall mit beträchtlichem Schaden geführt. Kurz nach 23 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem BMW über die „Friedensbrücke“ in Richtung Friedlingen. Am Ende der Brücke geriet das Auto in einer Kurve laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und konnte vom Fahrer nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. In der Folge kam das Auto von der Straße ab, kollidierte mit einem Geländer und blieb schwer beschädigt im Gleisbett der Basler Verkehrsbetriebe liegen. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Als eine Streife am Unfallort eintraf, näherte sich eine Tram. Sie streifte trotz Warnung einen Teil des Geländers, das durch den Unfall verbogen war und in den Schienenbereich hineinragte. Der Gesamtschaden dürfte sich im Bereich von etwa 15 000 Euro bewegen. Ein Abschleppfahrzeug barg den stark ramponierten BMW und schleppte ihn ab. An der gleichen Stelle ereignete sich bereits am vergangenen Wochenende ein Unfall mit ähnlichem Verlauf. Seinerzeit kam das Auto eines 18-jährigen Fahranfängers von der Fahrbahn ab, durchbrach die Absperrung und landete ebenfalls im Gleisbett.