Weil am Rhein-Haltingen. In der Nacht zum Mittwoch wurde ein an der Ringstraße in Haltingen geparktes Auto aufgebrochen. Der Täter schlug die Scheibe der Fahrertür ein und stahl eine auf dem Beifahrersitz liegende Arbeitsjacke. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.