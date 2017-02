Weil am Rhein. Schweizer Grenzwächter haben am Autobahnzoll zwei größere Schmuggelfälle aufgedeckt. In einem Fall führte eine Frau einen nicht deklarierten Brillantring im Wert von mehr als 15 000 Franken mit sich. Des Weiteren haben die Grenzwächter einen Mann entlarvt, der versuchte, drei Halsketten im Wert von über 10 000 Franken zu schmuggeln. In beiden Fällen kommt der Schmuggel teuer zu stehen, wie das Grenzwachtkommando Basel mittelt.

Eine Frau versuchte, einen nicht deklarierten Brillantring im Wert von rund 15 600 Franken zu schmuggeln. Grenzwächter stellten fest, dass die Frau trotz vorheriger Befragung den im Ausland gekauften Schmuck nicht verzollt hatte. Daraufhin wurde ein Strafverfahren gegen die Schweizerin eingeleitet. Sie musste an Ort und Stelle mehrere tausend Franken hinterlegen.

In einem weiteren Fall versuchte ein Deutscher beim Verlassen der Schweiz, drei Halsketten im Wert von rund 10 500 Franken nicht zu deklarieren. Abklärungen der Grenzwächter ergaben, dass der Deutsche mit Wohnsitz in der Schweiz den im Ausland gekauften Schmuck bei seiner Ersteinreise nicht deklariert hatte. Er musste an Ort und Stelle über tausend Franken hinterlegen und die nachträglichen Abgaben begleichen. In beiden Fällen wurde aufgrund der hohen Beträge die Zollfahndung hinzugezogen.