Weil am Rhein AWO bietet Ferienbetreuung für Grundschüler

Weil am Rhein. In den kommenden Sommerferien bietet die AWO wieder eine Ferienbetreuung für Grundschüler in Weil am Rhein in der ersten und dritten Ferienwoche an.

Auch in den Sommerferien (31. Juli bis 4. August) sowie vom 14. bis 18. Juli wird es wieder ein Ferienprogramm der AWO geben. Unter dem Motto „Auf Spurensuche“ in der ersten Woche wird an der Leopoldschule in Weil am Rhein gebastelt, erkundet und gespielt. In der dritten Woche kommt unter dem Motto „Sommer, Sonne, Spaß“ jeder auf seine Kosten beim gemeinsamen Plantschen und Spielen. Das Angebot ist jeweils von 7.30 bis 14 Uhr oder bis 17 Uhr und richtet sich auch an Kinder aus Nachbargemeinden.

Die Kosten für die Betreuung bis 14 Uhr belaufen sich auf 93 Euro, bis 17 Uhr auf 120 Euro. Dazu kommen pro Tag 3,80 Euro für das warme Mittagessen.

Anmeldung und Info unter: AWO-Kreisverband Lörrach, Schusterstraße 3, 79618 Rheinfelden Tel. 07623/30937-04, E-mail: info@awo-loerrach.de oder im Internet www.awo-loerrach.de