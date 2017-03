20:01 Polizei sucht nach Angriff auf Mann in Düsseldorf den Täter

Düsseldorf - Nach einem brutalen Angriff auf einen 80-Jährigen in Düsseldorf ist der Täter noch immer auf der Flucht. Auch der Einsatz eines Spezialkommandos und eines Hubschraubers brachte keinen Hinweis. Der 80-Jährige wurde mit einem noch nicht näher identifizierten Gegenstand schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Berichte, wonach der Täter mit einer Machete bewaffnet sei, bestätigte die Polizei nicht. Ein Zusammenhang mit der Axt-Attacke vom Hauptbahnhof bestehe allem Anschein nach nicht.

19:53 VW bestätigt Schuldbekenntnis im Abgas-Skandal in den USA

Detroit - Der Volkswagen-Konzern hat sich im Skandal um manipulierte Abgaswerte vor einem US-Gericht in mehreren Punkten schuldig bekannt. Bereits vor zwei Monaten hatte VW im Rahmen eines Vergleichs mit dem US-Justizministerium ein Geständnis abgegeben. Der Autobauer räumt Betrug, Verstöße gegen Umwelt- und Einfuhrgesetze sowie Behinderung von Ermittlungen ein. VW hatte bereits im Januar Strafzahlungen von umgerechnet 2,8 Milliarden Dollar akzeptiert. Hinzu kommen 1,5 Milliarden Dollar an zivilrechtlichen Bußgeldern.

19:30 Marcel H. unternahm vor Morden Suizidversuche

Herne - Der Mord-Verdächtige von Herne will aus Frust zwei Menschen getötet haben. Das hat der 19-Jährige in ersten Vernehmungen ausgesagt. Er gestand, am Montag einen neunjährigen Nachbarsjungen und später einen 22 Jahre alten Bekannten erstochen zu haben. Marcel H. habe die Taten eiskalt und emotionslos zugegeben, heißt es von den Ermittlern. Den Vernehmung zufolge waren die Auslöser für die Morde unter anderem eine Absage der Bundeswehr auf eine Bewerbung als Zeitsoldat und zwei gescheiterte Suizidversuche.

19:17 "SZ": Böhmermann geht im "Schmähkritik"-Streit in Berufung

19:08 Deutschland will Afghanistan mit 240 Millionen Euro unterstützen

Berlin - Deutschland will den Wiederaufbau Afghanistans mit 240 Millionen Euro unterstützen. Ein Drittel des Betrags sei aber an die Umsetzung von Reformen geknüpft, teilte das Entwicklungsministerium mit. 160 Millionen Euro seien nicht an Bedingungen geknüpft. Auf den Weg gebracht wurde auch ein Beschäftigungsprogramm unter anderem für den Bau von Straßen und Schulen in ländlichen Regionen. Kein anderes Land erhält aus dem Bundeshaushalt so viel Geld für Entwicklungshilfemaßnahmen wie Afghanistan.