Weil am Rhein B 3-Sperrung: Erste stählerne Kolosse für den „Dreispitz“ am Bahnhof angeliefert

Nach dem Beton ist beim „Dreizack“ jetzt der Stahl an der Reihe. Seit gestern ist dafür noch bis zum Dienstagabend, 12. September, die B 3 in Höhe des Bahnhofs voll gesperrt (der Zugang für Fußgänger besteht weiter). Ein Teil der einzubauenden Stahlkonstruktion, die künftig den barrierefreien Zugang zwischen Trambrücke und Bahngleise herstellen soll, wurde mit Lastern angeliefert. Während des Tages ging es dann an die vorbereitenden Arbeiten für den weiteren Einbau. Erst Ende vergangener Woche wurde vom Gleis 4 zur Trambrücke hin eine provisorische Verbindung für Bahnreisende geschaffen, die nun nicht mehr so lange Wege in Kauf nehmen müssen. In den vergangenen Monaten wurden bereits die Pfeiler aus Beton für den „Dreizack“ gegossen. Nachdem das Bauwerk voraussichtlich Ende April/Anfang Mai nächsten Jahres fertiggestellt ist, soll der bisherige unterirdische Fußgängertunnel unterhalb der Gleise verfüllt werden. Insgesamt 7,4 Millionen Euro sind für das Gesamtvorhaben veranschlagt.

Foto: Marco Fraune