Weil am Rhein. Wenn sich die Tradition Bayerns und die badische Festkultur vereinen, dann wird im großen Stil gefeiert. Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr geht das „Badische Oktoberfest“ auch 2016 wieder auf große Tour durch Südbaden und den Schwarzwald. Insgesamt stehen 15 Termine in fünf Städten auf dem Plan. In Weil am Rhein ist das „Badische Oktoberfest“ vom 30. September bis 2. Oktober im Dreiländergarten. Tracht und Dirndl sind zwar gerne gesehen, wie der Veranstalter betont, jedoch kein Muss. Die Festbesucher dürfen sich laut Veranstalter auf urig badische Abende freuen. Geboten werden regionale Spezialitäten der badischen Küche und Festbier von der Badischen Staatsbrauerei Rothaus sowie eine Auswahl an badischen Weinen. Musikalisch begleitet werden die Veranstaltungen durch international bekannte Oktoberfest-Bands. Auch das Badnerlied darf bei der Tour 2016 nicht fehlen. Nach der ausverkauften Tour im vergangenen Jahr erwarten die Veranstalter erneut ein bunt gemischtes Publikum. Die Gäste dürfen sich auf badisch uriges Ambiente in den Festzelten sowie auf neue Sitzplatzkategorien freuen. Ein Abend ist bereits ausverkauft. Karten gibt es einschließlich einem Maß Bier über www.badisches-oktoberfest.de Die Eintrittskarten kosten zwischen neun Euro (Schwemme) bis zu 29,50 Euro (VIP Loge A).