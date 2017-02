Weil am Rhein-Haltingen. In Haltingen werden ab Montag, 20. Februar, Bäume und Büsche westlich der Bahnstrecke an der Güterstraße gefällt. Die Arbeiten finden im Bereich der Eisenbahnüberführung Heldelinger Straße und der Personenunterführung an der Güterstraße auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern statt.

Innerhalb eines Tages können die Arbeiten abgeschlossen werden. Für Fußgänger oder Fahrradfahrer sowie für den Straßenverkehr entstehen keine Behinderungen.

Da in der Zeit vom 1. März bis 30. September Baumfällarbeiten aufgrund des Artenschutzes verboten sind, müssen die Schnittarbeiten Anfang des Jahres durchgeführt werden. Zum Neubau des Bahndamms wird im Laufe des Jahres auf dieser freigeräumten Fläche eine Stützwand gebaut, teilt die Bahn mit.