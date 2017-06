Weil am Rhein Bahn errichtet Anlage mit 42 Containern

Weil am Rhein-Haltingen. Die Deutsche Bahn erstellt in Haltingen (Planfeststellungsabschnitt 9.2) in den nächsten Wochen eine Bürocontaineranlage auf der bisherigen Baustelleneinrichtungsfläche am Märktweg. Der erste Container wird voraussichtlich am 20. Juni aufgestellt.

Zur Herstellung der Hausanschlüsse muss der Märktweg in der Woche vom 19. bis 25. Juni kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung wird über die Feldbergstraße, Jurastraße und die Gleichenstraße eingerichtet. Zudem werden die straßenparallelen Stellplätze auf der Westseite des Märktwegs (auf Höhe der Hausnummern 27 bis 31) künftig durch Bahnfahrzeuge genutzt. Die betroffene Fläche ist Eigentum der Deutschen Bahn.

Die Containeranlage am Märktweg wird aus 42 Containern bestehen, die in zwei Etagen angeordnet werden. Insgesamt wird die Konstruktion etwa fünf Meter hoch. Die Anlage dient als Baubüro mit 19 Arbeitsplätzen für die Projektleitung und die örtliche Bauüberwachung. Zur Aufstellung der Container werden ein Kran und ein Radlader eingesetzt, die Arbeiten finden am Tag statt. Ende Juli wird die Containeranlage fertig sein.

u Weitere Informationen zum Projekt Neubaustrecke gibt es unter www.karlsruhe-basel.de.