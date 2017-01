Weil am Rhein-Haltingen. Wegen der aktuellen Baumaßnahmen in Haltingen im Rahmen der Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel sowie weiteren aktuellen Themen will die Deutsche Bahn die Öffentlichkeit am Donnerstag, 19. Januar, ab 18 Uhr zum ersten Runden Tisch im Info-Center Haltingen einladen.

Folgende Tagesordnungspunkte werden vorgestellt: Geplante Baumaßnahmen 2017, aktuelle Bauarbeiten sowie Stand „Einbau passiver Schallschutzmaßnahmen in Haltingen/Weil am Rhein“. Nach Präsentation der Tagesordnungspunkte ist eine Diskussionsrunde geplant.

n Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 17. Januar, unter Tel. 0761/2124504 oder per E-Mail an michael.bressmer@deutschebahn.com erforderlich.