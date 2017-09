Weil am Rhein Bahn lässt OB zweifeln

Die Deutsche Bahn ist mit der Fertigstellung des Fußgängerstegs über die B 3 offenbar in Verzug. Das sorgt in Weil für Verärgerung.

Von Marco Fraune

Weil am Rhein-Haltingen. Lange Zeit sah es so aus, als wenn die Bahn den Zeitplan halten kann und den Fußgängersteg bis Ende August fertigstellt. Mittlerweile sieht es anders aus. „Die Baustelle ist anscheinend tot“, kritisierte FDP-Stadtrat Wolfgang Roth-Greiner am Dienstagabend im Ausschuss.

Widerspruch gab es keinen. Vielmehr glaubt Oberbürgermeister Wolfgang Dietz nicht mehr daran, dass die Bahn rechtzeitig zur eigentlich geplanten Einweihungsfeier fertig wird. Diese sollte am 11. Oktober stattfinden. „Die Einweihung ist wohl nicht mehr haltbar.“ Ob dem tatsächlich so ist, könne er nicht sagen. „Wir warten auf Auskünfte der Deutschen Bahn.“ Eine im Anschluss an die Ausschusssitzung erfolgte Anfrage unserer Zeitung bei der Bahn blieb gestern bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Zuletzt hieß es von der Stadt, dass die Aufzüge und die Geländer an den Treppenabgängen und im Brückenbereich über der Bundesstraße noch fehlen. Die für den Geländerbau zuständige Firma habe aber noch nicht einmal den dafür notwendigen Stahl bestellt, so der Zwischenstand Anfang September.

Einhub des 115 Tonnen schweren Oberbaus im April erfolgt

Ein großer Schritt in Richtung Realisierung konnte hingegen noch Mitte April gemacht werden, als der 115 Tonnen schwere Oberbau des Fußgängerstegs in drei Teilen eingehoben wurde. Insgesamt handelt es sich um eine 67 Meter lange und drei Meter breite Fußgängerbrücke, die sowohl Fußgänger als auch Radfahrer über die sechs Bahngleise als auch über die Bundesstraße führen soll. Das Bauwerk dient zugleich als Ersatz für die bestehende Personenunterführung sowie der Fußgängersteg bis zum Abschluss der Baumaßnahmen in Haltingen als provisorischer Bahnsteigzugang zum Bahnhof Haltingen. Auf den Einhub des Brückenoberbaus folgten dann die Beton- und Elektroarbeiten. Die Bahn bezifferte die Baukosten mit rund 2,8 Millionen Euro.