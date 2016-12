Von Walter Bronner

Weil am Rhein. Kaum je ist die katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul in Weil am Rhein dichter besetzt als am Stephanstag, wenn das Ensemble „Musica Antiqua Basel“ konzertiert. Seit 1987 entfaltet die ambitionierte Musikantentruppe von Fridolin Uhlenhut hier alljährlich am zweiten Weihnachtsfeiertag süffigen Barocksound, wie er berückender kaum mehr vorstellbar ist.

Ausschließlich italienischen Großmeistern an der Schwelle zur galanten Epoche war diesmal das Programm gewidmet – und mit im Interpreten-Boot der ungarische Geiger Stefan Horvath. Er brachte im Verlauf der knapp zwei Konzertstunden das Kunststück fertig, sowohl sein phänomenales Können mit aller Virtuosität hervorzukehren, sich aber genauso selbstverständlich dem Ensemblegeist unterzuordnen.

Zustande kam so ein untadeliges, sympathieerfülltes und von höchster Präzision geprägtes Miteinander aller Musizierenden, durchpulst von überschäumender Vitalität und berückender Klangsensibilität, die der Hörergemeinde auch zwischendurch den Beifall förmlich aus den Händen riss. Programmatisch aufgeboten wurde in diesem Fall auch eine der berühmtesten Kompositionen des italienischen Spätbarock: Antonio Vivaldis „Vier-Jahreszeiten“-Zyklus.

Da war wohl kaum jemand im großen Kirchenrund, der „Le quattro stagioni“ nicht schon zum xten Male gehört hat, und doch vermittelt eine jede neue Wiedergabe klanglich reizvolle Momente, die bewusst so noch nie wahrgenommen wurden.

Diesmal vielleicht auch deshalb, weil Kulturamtsleiter Tonio Paßlick die vom Komponisten dazu gelieferten Sonette mit aller Emphase rezitierte und damit vorab auf die folgenden Klangschilderungen von erblühender Natur, Vogelkonzert, Sommerhitze, Gewittersturm, Herbstsegen, Kirmestanz, Schneegestöber, klirrendem Frost und traulichem Beisammensein in der vom Kerzenschimmer erhellten warmen Stube verwies. Doch wie auch immer: fesselnder und intensiver wie in dieser ebenso perfektionierten wie musikantisch inspirierten Weiler Wiedergabe lässt sich das Gipfelwerk barocker Hitparaden kaum noch goutieren.

Mit der zuvor aufgeführten Sinfonia Pastorale D-Dur von Giuseppe Tartini huldigte Musica Antiqua einem weiteren hochbedeutenden (und seit langem sträflich vernachlässigten) Wegbereiter des „galanten“ Stils, der seinerzeit dem Zauber der Violine zum Durchbruch verhalf.

Dies offenbarte vor allem der wunderbar-kantilene zweite Satz einer von weit über 500 eingängigen Tonschöpfungen des „Erfinders der Differenztöne“, aus dessen gigantischem Nachlass einzig die so genannte „Teufelstriller-Sonate“ noch andauernd gespielt wird.

Zum Abschluss dann noch ein Tophit barocker Weihnachtsmusik - das vielgeliebte Concerto grosso g-Moll „fatto per la notte die Natale“(op. 6, Nr. 8) von Arcangelo Corelli, dessen sechsteilige, wechselweise Langsam-Schnell-Satzfolge spannend und klangschön übermittelt wurde.

Für den stürmischen Applaus dankten die Konzertgeber mit einer weiteren herrlichen Weihnachtsmusik dieses Günstlings der politisch erfolglosen schwedischen Königin Christina, die dafür im römischen Exil das kulturelle Leben umso verdienstvoller und wirksamer förderte. Dankbar stimmte die große Hörergemeinde auch noch in den Weihnachtschoral „O du fröhliche…“ ein.