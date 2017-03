Weil am Rhein (sif). Seit drei Tagen ist die Autobahn zwischen Efringen-Kirchen und Weil am Rhein in Richtung Süden wegen Bauarbeiten nur halbseitig befahrbar. Die befürchteten Probleme mit langen Rückstaus sind jedoch ausgeblieben. „Die Staus halten sich in Grenzen, bisher verlief der Verkehr weitgehend problemlos“, sagte gestern Stefan Kranzer, stellvertretender Leiter des Verkehrskommissariats.