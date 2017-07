Weil am Rhein Baywatch am Ostseestrand

Tatjana Gremelspacher hat in den Pfingstferien das Weiler Freibad gegen Sonne, Strand und Meer ausgetauscht. Nicht zum Baden, sondern um Leben zu retten: Die 16-Jährige Rettungsschwimmerin von der Ortsgruppe Weil am Rhein der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) beteiligte sich am zentralen Wasserrettungsdienst Küste und war in Haffkrug-Scharbeutz in der Lübecker Bucht (Ostsee) im Einsatz Im Gespräch mit Alexander Anlicker berichtet sie vom Alltag auf der Wachstation.

Frage: Hattest Du viel zu tun? Welche Einsätze hattest Du am Strand?

Ich hatte nicht viel zu tun, da es noch Vorsaison war und das Wetter auch nicht wirklich toll war die Woche durch. Somit blieb es beim „Pflaster kleben“.

Frage: Wie sieht der Alltag auf der Wachstation aus?

Das ist dort sehr durchstrukturiert. Morgens werden alle Rettungsschwimmer auf die 13 Wachtürme, Fahrzeuge und Boote eingeteilt. Es gibt eine „Backschaft“, das heißt jeder bekommt einen Haushaltsdienst in der Unterkunft zugewiesen, wie beispielswese Toiletten putzen, Abwaschen, und so weiter. Abends gibt es den gemeinsamen Wachabend zum Zusammensein und den Tagesaustausch.

Frage: Was bekommst Du für den Wachdienst am Strand?

DLRG heisst ehrenamtliche Arbeit, es gibt aber fünf Euro pro Tag Taschengeld. Dieses wird, wie sämtliche anfallenden Kosten – Hin und Rückfahrt sowie Kost und Logis – von den örtlichen Kurverwaltungen bezahlt.

Frage: Kann das jeder machen? Was braucht man um als Rettungsschwimmer an die Küste zu fahren?

Man muss DLRG-Mitglied sein, außerdem muss man mindestens 16 Jahre alt sein, und das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber ist auch Pflicht. Weitere Ausbildungen wie Wasserrettungshelfer, Sprechfunker, Sanitäter oder Bootsführer sind von Vorteil, aber kein Muss.

Frage: Wie bist Du zur DLRG gekommen?

Meine Eltern haben mich, mit fünf Jahren zum Seepferdchenkurs in der DLRG Weil am Rhein angemeldet, seitdem bin ich geblieben, mittlerweile zehn Jahre.

Weitere Informationen: online uner zwrd.dlrg.de

ist 16 Jahre jung, kommt aus Weil am Rhein und ist Schülerin am Oberrheingymnasium. In ihrer Freizeit ist sie in der DLRG-Ortsgruppe Weil am Rhein aktiv. Dort ist sie im Jugendvorstand tätig und kümmert sich um Freizeiten und besondere Aufgaben. Darüber hinaus engagiert sie sich in der Schwimmausbildung und trainiert eine Seepferdchengruppe. Sie nimmt außerdem als Rettungssportlerin an Meisterschaften und Wettkämpfen im Rettungsschwimmen teil und arbeitet im Wasserrettungsdienst ihrer Ortsgruppe mit.