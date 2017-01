Weil am Rhein (sif). Die Dreiländerbrücke, deren zehnjähriges Bestehen am ersten Juli-Wochenende mit einem großen grenzüberschreitenden Fest gefeiert wird, hat Oberbürgermeister Wolfgang Dietz in seiner Ansprache beim Neujahrsempfang als „Symbol für unser Selbstverständnis vom Leben im Europa am Rheinknie“ bezeichnet.

Wer die geschichtlichen Lehren ziehe, der wisse um die Errungenschaften der europäischen Einigung, sagte der OB, der auf den Wert der Begegungen über die Grenzen hinweg, den kulturellen Austausch, die sprachliche Vielfalt und die persönlichen Erfahrungen hinwies. Respekt und Toleranz nannte Dietz die Grundlagen des friedlichen Miteinanders. Diese Werte müssten als Basis des Zusammenlebens eingefordert und verteidigt werden.

„Das sind für mich die Herausforderungen unserer Tage. Wir Grenzländer können bezeugen: Es lohnt sich, aufeinander zuzugehen und einstmals für unüberwindlich gehaltende Grenzen zu überschreiten“, betonte der Weiler Rathauschef. Die Dreiländerbrücke sei eine einmalige Erfolgsgeschichte im Dreiländereck. Mehr als eine Million Menschen passieren sie jährlich.

Als weitere freudige Ereignisse in diesem Jahr nannte Dietz ein paar Jubiläen und runde Geburtstage. Dazu zählen

n die erste urkundliche Erwähnung Haltingens vor 1250 Jahren,

n das 150-jährge Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr in Ötlingen,

n das 175-jährige Bestehen des Gesangvereins Haltingen,

n die seit 30 Jahren bestehende Verschwisterung mit der englichen Hafenstadt Bognor Regis und

n die Einweihung des Hauses der Volksbildung vor 50 Jahren.

n Außerdem wird es in diesem Jahr den ersten rein bilingualen Abiturjahrgang am Oberrhein-Gymnasium geben