Weil am Rhein Bei Gründung 78 Feuerwehrmänner

Von Jasmin Soltani

Im Haltinger Jubiläumsjahr hat die 1858 gegründete örtliche Freiwillige Feuerwehr – seit der Eingemeindung des Orts nach Weil am Rhein eine Abteilung der Weiler Freiwilligen Feuerwehr – zwei Gründe zum Feiern: Das Gerätehaus blickt im September auf sein 50-jähriges Bestehen zurück, und der Schulungsraum im ersten Stock wurde im August vor 40 Jahren eingeweiht. Abteilungskommandant ist Jürgen Engler.

Weil am Rhein-Haltingen. Zur Bekämpfung von Bränden waren in Haltingen schon 1655 je vier Mann zum Tragen von Feuerhaken und Feuerleitern verpflichtet. Als „Feuerreiter“, der im Dorf im Brandfall Alarm schlug, ist Michael Däublin überliefert. Aus dem Jahr 1770 stammt die erste Feuerverordnung, zu der auch bestimmte Regeln beim Bauen zählten, wie trennende Steinmauern zwischen Küche und Scheune. Eine erste Feuerspritze bekommt Haltingen 1775. Markgraf Karl Friedrich hatte deren Anschaffung für die Gemeinden zur Pflicht gemacht.

In Deutschland wurde die erste Freiwillige Feuerwehr, noch als „Spritzgemeinschaft“, 1835 gegründet. In Haltingen brauchte es noch gut zwei Jahrzehnte, bis es soweit war, und doch waren die Haltinger im Amt Lörrach die Ersten, die diesen Schritt vollzogen. 78 Mann traten am 6. Juni 1858 zusammen – mit Uniform und Gerätschaften präsentierten sie sich offiziell der Öffentlichkeit. Sie konnten sich auf die Bereitschaft des Bahnmeisters Bischof berufen, die Männer in die Abläufe eines Löschangriffs zu unterweisen. Im Übrigen mussten die angehenden Feuerwehrmänner erst einmal tief in die Tasche greifen: für den Stoff der Uniform, die im Bruchsaler Gefängnis genäht wurde, für den Messinghelm und den Gurt samt Beil, die ebenfalls zur Uniform gehörten. Und sie mussten monatlich zwölf Kreuzer in die Vereinskasse zahlen.

Als gut geschult galten die Haltinger Feuerwehrleute von Anbeginn, ihr größtes Handicap war das Fehlen eines Fließgewässers im Ort. So ging den Männern und der 1858 neu angeschafften Feuerspritze beim Löschen oft das Wasser aus, obschon es im Dorf zwei Löschweiher gab. Das Problem löste sich erst 1902, als mit dem Bau von Wasserleitungen auch Hydranten zur Verfügung standen. Bei dem von zündelnden Buben verursachten Großbrand um den Gasthof „Rebstock“ im Jahr 1881 hätte dies wohl verhindert, dass acht Wohnhäuser und 14 Scheunen vernichtet wurden.

Wertvolle Unterstützung erhielt die Haltinger Wehr später auch von der 1920 gegründeten Bahnfeuerwehr des Bahnbetriebswerks.

Die Nationalsozialisten unterstellten die Freiwillige Feuerwehr 1938 der Deutschen Polizei. Schon kurz vor der Machtergreifung 1933 kam es zu einem Fingerhakeln zwischen Behörden und der Haltinger Wehr. Der damalige Kommandant Fritz Scherer sollte zurücktreten, weil ein Mitglied wegen politischer Auseinandersetzungen ausgeschlossen worden war. Scherer zog in der entscheidenden Sitzung im Rathaus seinen Uniformrock aus und verließ das Rathaus, was ihm die gesamte Mannschaft gleich tat. Den Behörden blieb deshalb nichts anderes übrig, als den Kommandanten wieder einzusetzen.

Während des Zweiten Weltkriegs waren auch Jugendliche, Alte und vor allem Frauen bei der Feuerwehr im Einsatz. Gegen den Großbrand, der nach dem Artilleriebeschuss 1940 rund 110 Anwesen zum Opfer fielen, waren sie jedoch machtlos.

Nach dem Krieg musste die Freiwillige Feuerwehr mühsam wieder aufgebaut werden. Aber schon 1950, bei den beiden Bränden in der Baufirma Schumacher und in der Markthalle, stellten die Feuerwehrleute unter Kommandant Max Wendle die wiedererlangte Leistungsfähigkeit unter Beweis. Desgleichen galt bei den Großbränden der Firma Bochmann 1979, der Vitra 1981, der Anwesen Fuchs und Kaufmann in der Kirchstraße 1983 oder der Firma Caleppio im Jahr 1999.

Rechtzeitig zum 100-jährigen Bestehen, das 1958 groß gefeiert wurde, wurde der Opel Blitz als neues Löschfahrzeug in Betrieb genommen. Heute ist es eines von drei gepflegten Oldtimern, die der Feuerwehrverein Haltingen liebevoll restauriert hat und zu denen auch eine Anhängeleiter, Baujahr 1939, gehört.

Noch bis zur 1200-Jahrfeier des Dorfes mussten die Floriansjünger warten, ehe sie von einem Schopf hinter dem Rathaus in ihr heutiges Domizil, dem ehemaligen Farrenstall der Gemeinde, umziehen konnten. Am 24. September 1967 wurde das neue Gerätehaus eingeweiht. Im August 1977, als die Haltinger Wehr bereits eine Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Weil war, wurde der Schulungsraum im oberen Stock eingeweiht. Der Raum, der gelegentlich vermietet wird, diente während der Sanierung des Haltinger Rathauses auch als provisorisches Trauzimmer. Hier gaben sich unter anderem der Landtagsabgeordnete und frühere Justizminister Rainer Stickelberger und seine Frau Yvonne das Ja-Wort.

Kommendes Jahr blickt die Haltinger Feuerwehr auf 160 Jahre ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit zurück. Dann wird die Abteilung mit den neuen Anwärtern wohl 40 Personen stark sein, darunter eine Feuerwehrfrau, die in diesem Jahr aufgenommen wird.

„Die Aufgaben haben sich in all den Jahrzehnten enorm verändert“, weiß Jürgen Engler, der Abteilungskommandant. Neben dem allgemeinen Brandschutz leistet die derzeit 35 Mann starke Abteilung mit zwei Löschfahrzeugen vielfältige Rettungseinsätze. So ist Haltingen zusammen mit der Abteilung Märkt auch für die Wasserrettung im Rhein im Abschnitt von der Mittleren Brücke in Basel bis zum Märkter Stauwehr zuständig. In besonderen Fällen wird sie zu Einsätzen bis Rheinfelden gerufen. Außerdem ist in Haltingen der Sondereinsatzzug der Weiler Feuerwehr samt Gerätewagen mit Messtechnik stationiert.

Die Messgruppe, rund ein Drittel der Haltinger Mannschaft, ist deshalb speziell für Messeinsätze wie sie bei bestimmten Bränden oder bei Chemieunfällen notwendig sind, geschult. Als Mitglied der Regio-Messgruppe werden die Haltinger auch in der Schweiz aktiv. Zudem ist die Haltinger Wehr stets als zweiter Zug der Weiler Feuerwehr bei Bränden in Hochhäusern oder im Tunnel gefordert.

In Anbetracht der vielseitigen Anforderungen und der zunehmenden Vorschriften spielt die Weiterbildung der Feuerwehrleute eine zentrale Rolle. Auch deshalb ist Jürgen Engler froh über das Interesse junger Leute. Denn trotz der „zufriedenstellenden Mannschaftsstärke“ könne es, vor allem in der Ferienzeit, mitunter personell eng werden. Dennoch: „Unsere Einsatzleute sind in der Regel schnell am Ort“, betont Engler.

Für die Haltinger Feuerwehrleute, die seit 1990 eine enge Partnerschaft mit der Trebbiner Feuerwehr pflegt, steht als nächstes im September ein Umtrunk zum 50-jährigen Bestehen des Gerätehauses an. Nicht nur für diesen Festtag wünschen sich Engler und seine Feuerwehrkameraden, dass sie nicht zu einem Ernstfall ausrücken müssen.