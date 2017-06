Weil am Rhein Bei Kontrolle verhaftet

Weil am Rhein. Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr im Rahmen der angeordneten Grenzkontrollen am Friedlinger Grenzübergang die Insassen eines Ersatzbusses für die Tram 8. Dabei wurde ein 27-jähriger Tunesier festgestellt, gegen den eine Ausweisungsverfügung bestand.

Der Mann war Ende Mai 2015 nach Italien abgeschoben worden, heißt es im Polizeibericht. Durch die versuchte Einreise verstieß er gegen diese Ausweisungsverfügung. Bei seiner Durchsuchung wurde eine Einreiseverweigerung der französischen Behörden sowie eine Wegweisungsverfügung der Schweizer Behörden vom Abend aufgefunden. Der Tunesier wurde nach Erstattung einer Strafanzeige in die Schweiz zurückgewiesen und den Behörden übergeben.