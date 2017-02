Weil am Rhein. Ein 51-jähriger Deutscher hat am Samstagnachmittag dreimal hintereinander versucht, in verschiedenen Geschäften in Weil am Rhein Alkohol zu stehlen. Obwohl er schon bei der ersten Tat überführt wurde, begab er sich anschließend in ein neues Geschäft, um dort erneut zuzuschlagen. Bei der dritten Tat wurde der Dieb bereits von der Polizei erwartet, da er schon beim Betreten des Geschäfts von der Streife erblickt wurde. Seine „Einkaufstour“ wurde beendet, die Person in Gewahrsam genommen.