Weil am Rhein Bekannter Geschäftsmann und langjähriger Stadtrat

Weil am Rhein/Binzen (cre). Auf ein erfülltes Leben kann Fritz Rhein am heutigen Montag anlässlich seines 80. Geburtstags zurückblicken. In Weil am Rhein ist der Jubilar, der seit 20 Jahren in Binzen wohnt, noch vielen bekannt als geschätzter Geschäftsmann und Handwerksmeister, als langjähriger Stadtrat, Vorsitzender der Stadtmusik und Mitglied einer Vielzahl von Vereinen. Fritz Rhein, ob seiner umgänglichen, menschlichen Art beliebt, war umtriebig und auf einigen Ebenen engagiert.

Geboren wurde Fritz Rhein am 3. Juli im Hause seiner Eltern in Alt-Weil. Sein Vater besaß ein Baugeschäft. Gemeinsam mit seiner älteren Schwester wuchs der junge Fritz behütet auf. Zwar musste die Familie in den Kriegsjahren nicht evakuiert werden, doch wurde die Schulausbildung wegen der kriegerischen Einflüsse, von denen auch Weil nicht verschont blieb, unterbrochen.

Im Anschluss an die Schulzeit erlernte der Jubilar in Lörrach den Beruf eines Gipsers. Im Zusammenhang mit dem Baugeschäft seines Vaters eröffnete Fritz Rhein einen Gipserbetrieb. Nach dem Grundwehrdienst, bei dem er mit Pappkartons als Panzer verkleidete Unimogs fahren durfte, besuchte er die Meisterschule und legte erfolgreich die Prüfung zum Gipser- und Stuckateurmeister ab.

Mehrere Jahre gehörte der Handwerksmeister, der einen angesehenen Betrieb führte, auch dem Vorstand der Gipser- und Stuckateurinnung Lörrach-Müllheim an.

Im Jahre 1961 heiratete Fritz Rhein. Gemeinsam hatte das Ehepaar zwei Töchter, die dem Senior fünf Enkel bescherten. Ebenfalls 1961 wurde ein Anwesen in Alt-Weil erworben und zum Wohnhaus mit Lagerhalle umgebaut und modernisiert. 1991 verstarb seine Ehefrau. Mit seiner zweiten Ehefrau Kathrin lebt Fritz Rhein seit 1997 in einer Eigentumswohnung in Binzen.

Als Vertreter der CDU saß der Jubilar von Juli 1980 bis Dezember 1999 im Weiler Gemeinderat. Mehrere Jahre war er auch stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrats der Sparkasse Markgräflerland. Über 50 Jahre gehörte er der Stadtmusik an – aktiv und passiv. Zehn Jahre davon stand er umsichtig an der Spitze des Traditionsvereins. Auch dem Aufsichtsrat des Laguna-Bads gehörte Rhein an.

Bei der Vielzahl der Vereine, in denen er Mitglied war, wäre es leichter, die zu nennen, denen er nicht angehörte. Unter anderem hinterließ er seine Spuren bei der Narrenzunft, der Markgräfler Trachtengruppe, dem Skiclub Weil (er war ein begeisterter Skifahrer), dem SV Weil, bei mehreren Gesangvereinen oder auch bei der „Ersten Markgräfler Dilettanten-Musik“. Letztere erwartet der Jubilar an seinem Geburtstag zu einem Ständchen.

Eine weitere Leidenschaft des umtriebigen Altweilers war das Reisen: So besuchte das Ehepaar, wenn es das Geschäft zuließ – seine zweite Ehefrau arbeitete im Betrieb mit –, mehrere afrikanische Staaten, die Ostsee-Anrainerstaaten, die Kanarischen Inseln oder es wurde in der Schweiz oder der Sierra Nevada Ski gefahren. Seine letzte Kreuzfahrt unternahm das Ehepaar gemeinsam vor drei Jahren.

Die nachlassende Gesundheit Fritz Rheins ließ danach keine größeren Unternehmungen mehr zu. Auch das Musikspielen gehört zu seinem Leidwesen der Vergangenheit an. „Wir hatten sehr schöne Jahre“, sagt der Jubilar zurückblickend. Und die Hand seiner Frau ergreifend: „Sie sorgt rührend dafür, dass es mir gut geht.“