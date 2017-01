Weil am Rhein. Das neue Jahr beginnt in weiten Teilen von Baden-Württemberg mit erhöhten Feinstaubwerten. „Erwartungsgemäß sind kurz nach Mitternacht die Feinstaubwerte stark angestiegen“, so Tatjana Erkert, Pressesprecherin der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW.

In Weil am Rhein gab es zwar auch einen Anstieg, doch der zulässige Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurde nicht überschritten. Betrug an Silvester die Feinstaubbelastung in der Grenzstadt noch 34 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, so stieg der Wert am Neujahrstag auf 41 Mikrogramm. Zum Vergleich: In Ludwigsburg wurden 174 Mikrogramm, in Stuttgart teilweise 173 und in Freiburg 53 Mikrogramm gemessen.

„Der Rauch von verbrannten Feuerwerkskörpern besteht zu großen Teilen aus Feinstaub. Entsprechend haben wir jedes Jahr pünktlich zum Jahreswechsel erhöhte Feinstaubwerte an unseren wohnortnahen Messstellen“, erklärte Erkert.

Vielerorts sanken gestern die Feinstaubwerte wieder.