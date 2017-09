Weil am Rhein Bereichernde Gemeinschaft

Weil am Rhein. 40 Jahre Frauenkreis St. Peter und Paul sind ein Anlass zum Feiern. Im Erntedank-Gottesdienst am Samstag, 30. September, 18 Uhr, soll das Jubiläum mit der ganzen Pfarrgemeinde gefeiert werden. Symbolisch passt der Erntedank zum Fest und ist für die Frauen auch ein Anlass zur Freude, zurückzublicken, was in 40 Jahren entstanden ist.

Angefangen hat alles im Februar 1977 mit einer Einladung an jüngere Frauen zu einem zwanglosen Treffen im Gemeindehaus. Zehn Frauen aus der Pfarrgemeinde zeigten sich interessiert, eine neue Gruppe zu gründen. Sie sprachen sich dafür aus, sich einmal im Monat zu verschiedenen Aktivitäten zu treffen. Antonie Jerg und Anita Lindle, beide noch aktive Mitglieder im Frauenkreis, waren bereit, die Leitungsfunktion zu übernehmen.

Somit war der „Kreis jüngerer Frauen“ geboren. Im Januar 1982 wurde der Name in „Frauenkreis St. Peter und Paul“ umgeändert. Von Jahr zu Jahr vergrößerte sich der Frauenkreis und hat jetzt im Jubiläumsjahr 61 Mitglieder, von denen 15 bis 20 regelmäßig an den Treffen teilnehmen.

Anfangs trafen sich die Frauen zu Theater- und Museumsbesuchen, zum Basteln für Ostern, zu Abendspaziergängen, es gab die Hilfsaktion „Polenpakete“, die Mithilfe am Gemeindefest und Suppensonntage oder den besinnlichen Adventsabend. Das Angebot wurde immer vielfältiger mit den Wallfahrten, Kreuzweg- und Maiandachten, der Frauenmesse, Handarbeits- und Bastelnachmittagen, Kuchenverkauf, Freizeitwochenenden, Ausflügen und vielem mehr.

Im März 1983 begannen die wöchentlichen Gymnastikstunden unter Leitung von Helga Wäldele. Sie sorgen auch jetzt noch dafür, dass die Frauen fit bleiben. Ebenso wurde 1983 die erste Tanzeinlage für die Gemeindefasnacht von einigen Frauen einstudiert und vorgeführt.

Die bunte Mischung an Aktivitäten, die Verbundenheit im christlichen Glauben, für andere und untereinander da sein, all das hat dazu beigetragen, dass die Frauen zusammen gewachsen sind, heißt es in einer Mitteilung. Es sind Freundschaften entstanden und viele der Frauen empfinden den Frauenkreis als eine bereichernde Lebensgemeinschaft.