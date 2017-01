20:00 Aus Zoo entlaufener Luchs wieder eingefangen

Gelsenkirchen - Ein aus dem Gelsenkirchener Zoo vor einer Woche entlaufener Luchs ist wieder da. Das teilte eine Sprecherin des Zoos mit. Das Tier namens "Findus" sei von einem Passanten in Herne entdeckt und verfolgt worden, bis Mitarbeiter des Zoos hinzukamen. Eine Tierärztin konnte den Luchs betäuben, dann wurde er nach Gelsenkirchen zurückgebracht. Die Flucht aus dem Zoo war "Findus" gelungen, weil ein Wassergraben um sein Gehege zugeforen war und er über das Eis laufen konnte.

20:39 May: Trump bekennt sich zu 100 Prozent zur Nato

Washington - US-Präsident Donald Trump bekennt sich nach Worten von Großbritanniens Premierministerin Theresa May zu 100 Prozent zur Nato. Das habe Trump ihr im Gespräch versichert, sagte May in einer gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus. Trump selbst antwortete auf eine entsprechende Frage nicht. Der US-Präsident hatte sich zuletzt abfällig über das nordatlantische Verteidigungsbündnis geäußert und es obsolet genannt. US-Verteidigungsminister James Mattis dagegen ist ein klarer Befürworter der Nato.