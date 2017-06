Weil am Rhein Beschilderung der Trotte gewünscht

Die Trotte hat ihren neuen Platz neben der Mehrzweckhalle in Ötlingen bereits eingenommen. Das noch davor stehende Gerüst soll zudem passend zur Feier des 150-jährigen Bestehens der Ötlinger Feuerwehr an diesem Wochenende verschwinden. Eine Beschilderung der neuen Sehenswürdigkeit regte Ortschaftsrätin Katrin Schröder-Meiburg in der Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend an. „Wenn wir sie stehen haben, sollten wir sie auch ausschildern“, sieht sie hier die Tafeln zur Dorfstube als passendes Vorbild an. Ortsvorsteherin Helene Brombacher will dieses Anliegen an passender Stelle vortragen. Um einen noch fehlenden Balken will sich außerdem Andreas Enderlin noch kümmern. Foto: Marco Fraune