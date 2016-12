Nachrichten-Ticker

02:04 Italiens Regierung erlässt Notfall-Dekret für Bankenrettung

Rom - Die italienische Regierung hat ein Notfall-Dekret für die Rettung der angeschlagenen Bank Monte dei Paschi di Siena erlassen. Das Ziel der Intervention des Staates sei, die Ersparnisse von Bürgern so weit wie möglich zu schützen und Italiens Bankensektor zu stärken, sagte Ministerpräsident Paolo Gentiloni. Zuvor war bekannt geworden, dass die geplante Kapitalerhöhung von Monte dei Paschi di Siena gescheitert war. Die Bank braucht aber bis Ende des Jahres 5 Milliarden Euro, um Verluste bei der Auslagerung fauler Kredite auszugleichen.

01:50 Zwei Festnahmen in Duisburg wegen Anschlagsverdachts

Duisburg - Spezialeinheiten haben in Duisburg zwei Männer wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Anschlags auf ein Einkaufszentrum festgenommen. Die beiden 28 und 31 Jahre alten Brüder stünden im Verdacht, möglicherweise einen Anschlag auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen vorbereitet zu haben, teilte die Polizei in der Nacht mit.

00:46 Terror-Anschlag in Melbourne zu Weihnachten vereitelt

Sydney - Die Polizei in Australien hat nach eigener Darstellung einen drohenden Anschlag am Weihnachtstag in Melbourne verhindert. Bei einem Großeinsatz von rund 400 schwer bewaffneten Polizisten seien sieben Verdächtige festgenommen worden, teilten die Behörden mit. Nach Polizei-Angaben waren Anschläge auf touristische Ziele in Melbourne geplant, unter anderem auf einen Bahnhof. Dabei sollte auch Sprengstoff eingesetzt werden.

00:36 Italien: Probleme bei Identifizierung von Flüchtlingen

Berlin - Italiens Einwanderungsbehörde hat erhebliche Probleme bei der Identifizierung von Flüchtlingen an der EU-Außengrenze. "Niemand kennt die wirkliche Identität der Menschen, die ankommen", sagte Behördenleiter Mario Morcone der "Welt". Herkunftsland, Name, Alter - alles könne praktisch frei erfunden sein. Bei der Überprüfung der Identität sei Italien auf die Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten angewiesen, die allerdings lediglich mit Tunesien, Marokko und Ägypten einigermaßen zuverlässig sei.

00:36 Video: IS-Terroristen verbrennen türkische Soldaten

Istanbul - In einem mutmaßlich von der Terrormiliz IS veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Terroristen zwei türkische Soldaten bei lebendigem Leib verbrennen. Das Video verbreitete sich im Internet. Türkische Truppen und verbündete Milizen rücken in Syrien in blutigen Kämpfen gegen den IS vor. Nach dem Auftauchen des Videos wurden in der Türkei soziale Medien blockiert. In Zeiten von Aufständen drosseln türkische Behörden häufig Dienste wie Twitter, Facebook und YouTube - auch, um die Verbreitung bestimmter Inhalte zu verhindern.