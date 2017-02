Physikunterricht einmal ganz anders erleben: 14 Schüler des vierstündigen Physikkurses des Oberrhein-Gymnasiums (OGW) bekamen gemeinsam mit ihrem Lehrer Wolfgang Sternad bei einem Besuch des Deutsch-Französischen Forschungsinstitutes in Saint-Louis (ISL) die Möglichkeit, den praktischen Nutzen und die vielfältigen und faszinierenden Anwendungsmöglichkeiten des in der Schule erworbenen Wissens kennenzulernen und sich ein Bild möglicher Berufsfelder zu machen.

Weil am Rhein. Ein Besuch des ISL ist dabei eher außergewöhnlich für eine Schulklasse, handelt es sich doch um ein in der Öffentlichkeit weniger bekanntes Institut, was mit seiner Zielsetzung zusammenhängt, die im Bereich der hoch spezialisierten Verteidigungs- und Sicherheitsforschung liegt. Als binationale Einrichtung wird das ISL gemeinsam von der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik auf der Grundlage eines im Jahr 1958 unterzeichneten Staatsvertrags betrieben, was sich auch in seiner ganz eigenen internationalen Organisationsstruktur niederschlägt.

Neben den technisch-inhaltlichen Einblicken war damit gerade für die Schüler des OGW, das einen bilingual französischen Zug besitzt, die Beschäftigung mit einer solch intensiven Art der binationalen Kooperation sehr aufschlussreich.

Nach einer kurzen Vorstellung des Instituts durch Magdalena Kaufmann, der Leiterin des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit im ISL, folgte ein Rundgang, der es in sich hatte.

Ob bei der Vorführung eines augensicheren Hochenergielasers oder beim Beobachten eines Windkanal-Experiments im schallisolierten Nebenraum (beim Betrieb des Windkanals wird ein Schalldruckpegel von 140 dB erreicht) – die Aufmerksamkeit der Schüler war den Forschern des ISL sicher. Besonders reizvoll war natürlich die Möglichkeit, im Anschluss an die Vorführungen alle Fragen direkt an die Experten selbst stellen zu können. Dabei beeindruckte die Schüler, mit welcher Leidenschaft und Tiefe diese Fragen beantwortet wurden.Und so mancher war vielleicht zum ersten Mal froh über das breite Grundwissen, welches er in der Physik-Kursstufe bereits erworben hatte.

Ständiger Begleiter bei allen Besichtigungen war dabei H. Schöner, ein langjähriger Mitarbeiter und Ingenieur am ISL, der die Führung durch viele interessante Anmerkungen ergänzen konnte.

Zum Abschluss durfte ein Blick auf den elektromagnetischen Schienenbeschleuniger nicht fehlen, der mit Hilfe elektromagnetischer Kräfte Projektile auf unglaubliche Geschwindigkeiten beschleunigen kann.

Ob es nun um Laserquellen, Spektrometrie oder Aerodynamik ging, dieser Besuch der Kursstufe II am ISL war für alle Seiten eine gelungene und nützliche Veranstaltung, teilt das OGW mit. Für die Schüler, weil sie den praktischen Nutzen des Unterrichtsstoffs anschaulich und kompetent vermittelt bekamen, und für das ISL, weil es den Ingenieuren der Zukunft aufzeigen konnte, welche Möglichkeiten sich in diesem Wissenschaftsbereich auftun.