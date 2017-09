Weil am Rhein Besonderes Erinnerungsbild mit Haltinger Bürgern geschossen

Elke Fischer vom Museumskreis hat gestern ein besonderes Foto geschossen. Etwa 300 Haltinger kamen, um Teil des als „größtes Gruppenfoto der Haltinger Geschichte“ angekündigten Bildes zu sein. Aus luftiger Höhe vom Korb des Drehleiterwagens der Feuerwehr aus, lichtete die Berufsfotografin die Haltinger Bürger ab. Das Foto soll als Jubiläumsbild in die neue Ausstellung „Haholtingas‘ Erben – 1250 Jahre Haltingen“ aufgenommen werden, die am 29. November im Museum am Lindenplatz in Alt-Weil eröffnet wird. Um möglichst viele Haltinger anzulocken, wurde beim Haltinger Winzerfest extra eine Pause eingelegt. Sabine Theil sorgte dann mit Unterstützung der Wehr dafür, dass alle den passenden Platz am Kirchgassbrunnen fanden. Über die Entstehung des Fotos wird ein kleiner Film gedreht. Eine mit einer Kamera bestückte Drohne kam daher auch zum Einsatz. Foto: Marco Fraune