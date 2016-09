Weil am Rhein (mcf). Eine unklare Rechtslage zwingt die Stadt dazu, die Besteuerung der Wettbüros auf Eis zu legen. Ende Oktober 2014 hatte der Gemeinderat zwar eine Änderung der Vergnügungssatzung beschlossen und sie um die Besteuerung von Wettbüros ergänzt. Doch: Der Verwaltungsgerichtshof hat in zwei anderen Städten daraus resultierende Steuerbescheide für rechtswidrig erklärt. „Wir können aufgrund der aktuellen Rechtssprechung die Besteuerung nicht umsetzen“, erklärte Stadtkämmerer Wolfgang Koger am Montagabend im Finanzausschuss. Daher wartet die Verwaltung nun auf den höchstrichterlichen Rechtsspruch. Auch Oberbürgermeister Wolfgang Dietz sieht keine andere Möglichkeit, wie er im Ausschuss erklärte. Hintergrund der gerichtlichen Auseinandersetzung ist, dass die Wettbüros, in denen Wettereignisse übertragen werden, dies kostenfrei anbieten. Aufgrund der Unentgeltlichkeit der Mitverfolgung entsteht beim Wettkunden kein steuerbarer Aufwand, schilderte die Verwaltung dem Finanzausschuss. Daher stelle die Vergnügungssteuer auf Wettbüros in dieser Form keine örtliche Aufwandssteuer dar und unterliege damit auch nicht der kommunalen Steuerhoheit. Die Stadt soll wegen der unsicheren Rechtslage nun die Alternative ziehen, die Besteuerung von Wettbüros auszusetzen. Das empfiehlt der Finanzausschuss dem Gemeinderat, der am kommenden Dienstag tagen wird. Damit entfallen nach aktueller Schätzung Einnahmen in Höhe von 20 000 Euro. Die weitere Entwicklung werde beobachtet, kündigt die Verwaltung an.