Weil am Rhein. Insgesamt 13 bunte Linien führen von 13 Geschäften in der Stadt bis zur Städtischen Galerie im Stapflehus. Im dortigen „Büro der Freiheit“ ist am Wochenende die partizipative Kunstinstallation von Florian Mehnert eröffnet worden und der Start der Big-Data-Kolloquien-Reihe erfolgt.

Mit Lob für sein bisheriges Wirken versehen wurde der Künstler bei der Einführung für geladene Gäste am Freitagabend. Der Vorsitzende des Kunstvereins Weil, Friedrich Resin, erinnerte an den Ursprung des Projekts „Freiheit 2.0“. So habe Mehnert durch sein vorheriges künstlerisches Wirken die Mitglieder überzeugt. „Er hat uns allen sehr imponiert.“ Im Sommer vergangenen Jahres habe es dann die Gespräche mit dem Künstler gegeben – und den Zuschlag für das Vorhaben. Resin: „Die Thematik ist wichtig. Und es ist wichtig, dass man sie unter die Menschen bringt.“ Es gelte, Verständnis für die Nutzung der Daten zu wecken.

Der künstlerischen Sicht widmete sich Mehnert in seiner Ansprache. So handele es sich um eine Installation, die mit einem erweiterten Kunstbegriff arbeite. Nicht die Betrachtung eines Bildes stünde hier im Vordergrund, sondern der Betrachter der Installation sei Teil des Ganzen. „Es besteht die Möglichkeit der Teilnahme“, lehnt er sich an Joseph Beuys und dessen „Soziale Plastik“ an (wir berichteten). „Die Installation lebt von den Teilnehmern.“ Zu einer sozialen Installation gehöre daher, dass er nachts beim Aufsprühen der Linien in der Innenstadt auch wenig freundliche Töne zu hören bekam. Dies wertet Mehnert vielmehr als positiv. „Ich bin stolz, dass die Installation auch funktioniert und mehr als ein Gedankengebäude ist.“

Insgesamt besteht „Freiheit 4.0“ aus vier Elementen. Eine Self-Tracking-App erfasst die Daten der Nutzer, die anonymisiert im Internet erscheinen. „Man muss systemimmanent arbeiten, um zu verändern“, will er helfen, dass die Nutzer die digitale Welt ein Stück weit mit steuern. „Hier ist die Abstraktion der Schutz der Würde“, ordnete der Medien- und Netztheoretiker Andreas Leo Findeisen ein, der in seinem Vortrag den Bogen der Informationsdarstellung von der Höhlenzeichnung bis heute schlug.

Die Umfirmierung der Geschäfte im öffentlichen Raum zur „Apotheke der Freiheit“ oder zur „Zeitung der Freiheit“ soll den Begriff und dessen Bedeutung hervorheben. Mehnert: „Wenn man keine Privatheit hat, ist man nicht mehr frei.“ Drittes Element bilden die bunten Linien in der Innenstadt, welche die Datenströme symbolisieren. Und viertens kommen noch die Kolloquien hinzu, bei denen es am Wochenende um die Spuren von Daten, die Manipulation durch Datenauswertung oder auch um „Die nächste Gesellschaft“ ging. „Ich will einem kundigen Menschen die Möglichkeit bieten, ein eigenes Denkmodell zu entwickeln“, unterstrich Mehnert die Zielrichtung des auf einen Monat angelegten Projekts.

Ermöglicht worden sei die Installation durch die Teilnahme der Geschäftsleute, bedankte sich der Vorsitzende des Kunstvereins. Auch die Stadt mit OB Wolfgang Dietz und Kulturamtsleiter Tonio Paßlick wurden unter anderem hervorgehoben.

Infos zum Programm gibt es unter www.freiheit.florianmehnert.de.