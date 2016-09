Weil am Rhein. Betrügerische Spendensammler suchen derzeit Seniorenwohnanlagen auf, wie die Polizei mitteilt. Besonders dreist traten betrügerische Spendensammler am Montag in Weil am Rhein auf. Um die Mittagszeit betraten zwei junge Männer eine Seniorenwohnanlage an der Breslauer Straße. Dort sprachen sie Bewohner an und täuschten vor, für wohltätige Zwecke zu sammeln. Polizei sucht weitere Geschädigte Der Betrug flog auf und rief die Polizei auf den Plan. Die nahm die beiden Männer, zwei Osteuropäer im Alter von 19 und 24 Jahren, vorläufig fest und zeigte sie an. Die Polizei sucht weitere Geschädigte und bittet diese, sich zu melden (Kontakt: Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/97970). Den Fall nimmt die Polizei ferner zum Anlass, um wieder einmal vor betrügerischen Spendensammlern zu warnen. Sie rät zur Vorsicht und zur Zurückhaltung.