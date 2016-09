Weil am Rhein. Ein 44-jähriger Autofahrer wollte in der Nacht auf Sonntag am Grenzübergang Weil am Rhein-Otterbach in die Schweiz ausreisen. Von den Zollbeamten wurde hierbei ein starker Alkoholgeruch festgestellt, sodass eine Streife des Weiler Polizeireviers hinzugezogen werden musste.

Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von zwei Promille. Weiterhin händigte der Autofahrer den Beamten einen gefälschten Führerschein aus. Neben zahlreichen Strafanzeigen musste sich der 44-Jährige einer Blutprobe unterziehen und in Gewahrsam genommen werden.