Von Siegfried Feuchter

Weil am Rhein wächst weiter und bleibt auch Zuzugsort. Kontinuierlich ist seit der Volkszählung 2011 die Bevölkerungszahl in den zurückliegenden fünf Jahren gestiegen. 30 030 Einwohner lebten Ende 2015 in Weil am Rhein. Das ist die aktuelle Zahl, die das Statistische Landesamt Baden-Württemberg zur Einwohnerentwicklung bereithält.

Weil am Rhein. Auch im zurückliegenden Jahr dürfte die Bevölkerung, allein schon durch die Zahl der Flüchtlinge, zugenommen haben. 2011 lebten 28 786 Menschen in der Grenzstadt. Das heißt: Seit dem Zensus hat Weil am Rhein um mehr als 1200 Einwohner zugelegt. Dieser Zuwachs, der beispielsweise im Vergleich zu Lörrach höher ist, wird auch als Ausdruck dafür gewertet, dass die Stadt Weil ein gefragter Wohn- und Wirtschaftsstandort ist.

In Weil am Rhein leben, wie in vielen anderen Orten auch, mehr Frauen als Männer. Der Anteil der weiblichen Bevölkerung lag Ende 2015 bei 15 497 Bürgerinnen, während der der männlichen Bevölkerung 14 533 Bürger beträgt. Bei den 5185 Ausländern, die die Statistiker für Weil am Rhein aufführen, halten sich Frauen und Männer die Waage. Drei Frauen mehr gab es zum Zeitpunkt der Erhebung und Fortschreibung der Bevölkerungszahlen. Ende 2015 lebten rund tausend Ausländer mehr in Weil am Rhein als 2011 nach der Volkszählung.

Dass Weil am Rhein mit 1947 Hektar eine flächenarme Stadt ist, lässt sich auch an der Bevölkerungsdichte ablesen. Die betrug 1543 Einwohner pro Quadratkilometer. Zum Vergleich: Der Landesdurchschnittswert liegt bei 305 Einohner pro Quadratkilometer.

In den zurückliegenden fünf Jahren sind in Weil am Rhein jeweils etwas mehr Menschen gestorben als geboren wurden. 2015 musste man von 297 Menschen Abschied nehmen, während die Zahl der Geborenen mit 265 angegeben werden. Das Geburtendefizit lag demnach bei 32. Ein leichter Geburtenüberschuss mit fünf Personen war 2010 zu verzeichnen.

Das zeigt, dass das Bevölkerungswachstum von der Zuwanderung herrührt. 2375 Zuzüge wurden 2015 in Weil am Rhein registriert, während im selben Jahr 1995 weggezogen sind. Die größten Bewegungen sind in der Altersgruppe zwischen 20 und 40 Jahren zu verzeichnen. Der Anteil der Zuzüge in dieser Altersgruppe liegt bei mehr als 18 Prozent. Bei den Fortzügen hat diese Altersgruppe einen Anteil von knapp 16 Prozent.