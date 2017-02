Weil am Rhein. Ein bisher noch unbekannter maskierter und bewaffneter Täter hat am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr eine Tankstelle in der Alte Straße in Friedlingen überfallen. Der Mann bedrohte die beiden Angestellten der Tankstelle, eine Frau und ein Mann, mit einer schwarzen Pistole und forderte Bargeld. Einen Geldbetrag in noch unbekannter Höhe nahm er mit. Vor seiner Flucht fesselte er die Geschädigten und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter wird von der Polizei wie folgt beschrieben: männlich, 1,85 Meter groß, dunkle Haare, eventuell südländischer Teint, schlank, eventuell Drei-Tage-Bart, dunkler Pulli, dunkelgraue Jogginghose, schwarze Sneakers, maskiert mit schwarzem Schal, schwarzer Wollmütze und schwarzer Sonnenbrille. Er sprach Deutsch mit „Jugend­slang“.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621/176 200 oder 07621/176 0 entgegen.