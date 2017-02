Weil am Rhein. Der Verein Bildende Kunst (VBK) Lörrach und der Kunstverein Weil am Rhein organisieren erstmals zusammen unter dem Titel „Kunst Südwest“ eine Kunstausstellung zum Thema „Reflection“ in der Städtischen Galerie im Stapflehus in Weil. Vom 17. Juni bis zum 16. Juli wird sie dauern, und Kunstschaffende aus dem Kreis Lörrach sind dazu eingeladen, sich bis zum 25. März um eine Teilnahme zu bewerben. Die Bewerbungsunterlagen können auf den Internetseiten beider Vereine heruntergeladen werden.

Werkauswahl, Konzeption und Aufbau der Ausstellung obliegen einem vierköpfigen Kuratorium. Dieses Team wählt auch die beiden Künstler aus, die mit einem Förderbeitrag ausgezeichnet werden: Bei den über 28-Jährigen sind 1200 Euro ausgelobt, bei den unter 28-Jährigen 800 Euro. Zur Teilnahme können sich Künstler, die im Landkreis leben und/oder arbeiten oder Mitglieder der beteiligten Kunstvereine mit zwei bis drei aktuellen Arbeiten – Gemälden, Skulpturen, Fotografien oder Installationen – bewerben.

Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden sowie die Sparkasse Markgräflerland finanzieren gemeinsam mit je 1000 Euro die ausgelobten Förderbeiträge für die Künstler. Ebenso unterstützen die Sparkassen die Projektfinanzierung von „Kunst Südwest“ im gleichen Umfang. Ein Antrag beider Kunstvereine um Kulturförderung des Landkreises Lörrach durch den „Fonds Schlossgut Istein“ wurde aktuell von den Kreisräten mit einer Unterstützung von 2000 Euro positiv entschieden. Dank der finanziellen Unterstützung wird es möglich, begleitend zur Ausstellung einen Katalog zu erstellen.

Beide Kunstvereine engagieren sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Bereiche der bildenden Kunst. Zum einen schaffen sie Ausstellungen und Foren für bildende Künstler, zum anderen erfüllen die Vereine einen nicht zu unterschätzenden kulturellen Bildungsauftrag, indem sie immer wieder die Öffentlichkeit für unterschiedliche Themen innerhalb der Kunstszene interessieren.