Einem extravaganten Concierge gleich macht die markante Stele vor Ateliertür Nr.8.3 neugierig auf mehr: Denn tatsächlich, sie ist in ihrer sattblauen Fertigkeit nicht nur leuchtende Einstimmung in die abstrakte Werkschau, sondern zugleich grandiose Bildsprache der vielseitig aktiven Künstlerin Gabriele Moll, die die sprühend-vitale Spannkraft ihrer Farbmischungen zum rasanten Tanz wirbelt.

Weil am Rhein. „Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen!“ Wie eine Reminiszenz an Johann Wolfgang von Goethe scheint sich Moll dies verinnerlicht zu haben: „Ja, ich bin eben ein sehr visueller Mensch“, verweist die Künstlerin lächelnd auf allerlei originelle Fundstücke, auf die sie wachen Blicks überall stößt, wohin ihre Spaziergänge sie führen. Und die sie flugs in die Gemälde einarbeitet. Machen sie doch ihre Werke zur kreativen Schatztruhe, sind Markenzeichen: „Dieser Sand hier: Bei Streifzügen mit unseren Hunden im Rheintal von den Sandbänken aufgelesen, verleiht er nahezu jedem meiner Bilder seinen speziell eigenfärbenden Touch“, lässt die Haltingerin eine Handvoll der samtig-graudunklen, körnigen Struktur sorgsam durch die Finger in den Bestand zurückrieseln, während sie bildreich über die Rheinschlucht berichtet. Dort, unweit des Grenzfluss-Ursprungs, ist das Graubündner Dorf Flims zur ,Familien-Dependance’ und „zweiten Heimat geworden, wo wir viel Zeit verbringen.“

Zeit, die die Vielseitige gut durchplanen und vor allem für die Kunst „richtiggehend abzweigen“ muss – was der einstige Wunderfitz-Vorstand und steter organisatorischer ,Wirbelwind’ professionell zu meistern versteht: Ist sie nun als systemischer Coach ebenso gefragt wie in ihren ehrenamtlichen, meist tragenden Positionen beim Aktionsbündnis Miteinander, dem Stadtteilverein Friedlingen, samt dessen Ferienmalkursen für Kinder im eigenen Atelier.

„Kann ich dann hier ganz für mich arbeiten, bin ich sehr konzentriert. Und will mich auch richtig austoben!“ schwingt dabei die Freude an kreativer Umsetzung mit: „Ich habe dabei kein Thema, doch immer eine Idee“, greift sie Inspirierendes auf, um sich intuitiv leiten zu lassen, völlig auf den Herstellungsvorgang fokussiert: „Etwas mit den Händen zu erarbeiten, sich mit der Materie zu beschäftigen und darauf einzulassen – so die angerührten Pigmentfarben in etlichen Arbeitsgängen fließen, laufen zu lassen, mich Schicht für Schicht durch das Bild zu schaffen –, um dann durch Trocknungs- und chemische Prozesse immer neu überrascht zu werden: Eine spannende Aktion.“

Den initialen Zündstoff solcher Leidenschaft erhielt die Kreative im Jahr 1995 durch ein Kursangebot von Holger Kröner: „Seither bin ich konstant im Kesselhaus.“ Sie blickt dankbar auf die reichen Lehrjahre zurück, in denen sich eine wöchentliche Malgruppe freundschaftlich über Jahre formierte. Im Jahr 2003 ergab es sich, mit Gleichgesinnten einen Werkraum zu beziehen, dem vor etwa vier Jahren das eigene Atelier folgte: „So bereichernd die Gemeinschaft war, so stimmt es jetzt für mich. Es steht auch einiges an“, erwähnt sie Vorbereitungen für die nächstjährige große Ausstellung, dazu die konstante Wechselbilder-Präsentation im Notariat Nardi.

Diese Aktionen bringen, wie die Kesselhausevents, stets Interessierte: „Einmal insistierte eine Besucherin, meinen untergelegten, bekleckerten Malteppich als Kunstwerk erwerben zu wollen. Ich dachte zuerst an einen Scherz, fühlte mich beschämt. Bis mich ihre letzte Anfrage fast zermürbte. Doch dann kam sie nicht mehr“, lacht die Künstlerin, die sich trotz kontinuierlichen Erfolgs ihren Humor und die bescheidene Zurückhaltung bewahrt hat. „Mein Leben ist so facettenreich. Das Malen ist ein, wenn auch gewichtiger, Teil davon, der enorm guttut: Wenn ich aus dem Atelier komme, fühle ich mich befreit, wie ein Schwamm, der ausgedrückt ist.“ Vielleicht ist dies das Geheimnis der so originellen Ausdruckskraft dieser Bilder.