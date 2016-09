Weil am Rhein-Haltingen (jas). Einen besonderen Gast begrüßten gestern gut 160 Schüler der Haltinger Hans-Thoma-Schule: Billy, das Polizeikänguru, war im Rahmen des gemeinsamen Präventionsprogramms des Polizeipräsidiums Freiburg und der Stadt Weil am Rhein zu Besuch in der alten und neuen Schule und überreichte den Dritt- und Viertklässlern Begleit- und Hausaufgabenhefte mit allerlei hilfreichen Verhaltenstipps rund um das Thema Sicherheit. Es geht darum, Kinder stark zu machen, damit sie vor allem in schwierigen Lebenssituationen richtige Entscheidungen treffen und auch „Nein“ sagen können. „Das Projekt soll Mädchen und Jungen davor bewahren, Opfer oder Täter von Straftaten zu werden“, erläuterten Helena Brixa, die für das Polizeipräsidium Freiburg das Billy-Programm im Landkreis Lörrach koordiniert, und Bernhard Greßlin von der Kriminalitätsprävention. Mit Spannung erwarteten die Kinder denn auch den Auftritt des Gasts, doch zuvor konnten die Viertklässler bei einem kleinen Fragespiel schon mit gehörigem Wissen glänzen. Dass sie im Notfall die Rufnummern 110 oder 112 wählen, beim Radfahren unbedingt einen Helm tragen müssen und beim Surfen im Internet ganz bestimmt keine persönlichen Daten und Fotos an Unbekannte verschicken dürfen – das alles wussten sie wie aus dem Effeff. Sie hatten im Vorjahr das für Drittklässler bestimmte Präventionsheft offenbar gut durchgearbeitet. Dabei ging es um das richtige Verhalten nicht nur im Straßenverkehr und beim Surfen im Internet, sondern auch gegenüber fremden Menschen, bei sexueller Belästigung oder wenn falsche Freunde zu „Mutproben“ anstacheln. Jetzt sind die Viertklässkler neugierig, was sie dieses Schuljahr über im neuen Heft lernen werden: Da geht es vor allem um das Thema Gewalt. Aber zuvor gab es für jeden noch eine Kuscheleinheit, als Billy, der mit großem Hallo begrüßt wurde, anders als im Vorjahr die Hefte persönlich überreichte und jeden Schüler umarmte. Dass Billy – ein Polizeibeamter in einem Paradekostüm –­ nicht redet und nur mit Kopfnicken oder -schütteln antwortet, hat die Kinder wenig gestört. Nur, dass er auf die Frage „hast du What’s App“ auch den Kopf schüttelte, irritierte doch ein wenig. Das Projekt „Billy – das Polizeikänguru“ gibt es seit zwölf Jahren an Freiburger Grundschulen. Auftakt in Weil am Rhein und damit im Landkreis Lörrach war 2014 an der Friedlinger Rheinschule. Voriges Jahr war Billy zu Gast in der Karl-Tschamber-Schule und in der Leopoldschule. Auch in diesem Jahr finanziert die Stadt das Projekt mit, weshalb das Aufgabenheft speziell für die Weiler Schulen entworfen wurde. Neben den Lehrern, die das Begleitheft in den Unterricht einbinden sollen, hofft Helena Brixa, dass auch die Eltern, die einen Begleitbrief erhalten, mal durch das Heft blättern und sich gemeinsam mit ihren Kindern mit den angesprochenen Themen auseinandersetzen.