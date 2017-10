Weil am Rhein Bis zu 300 Pilzsorten

Weil am Rhein/Hüningen. Table Ronde, die Initiativgemeinschaft von Bürgern aus Weil am Rhein und Hüningen, veranstaltet in diesem Jahr die 14. gemeinsame grenzüberschreitende Pilzausstellung. Die Pilzausstellung findet am Sonntag, 15. Oktober, zwischen 12 und 18 Uhr im Triangle in Huningue statt.

Die Pilzausstellung von Table Ronde, die abwechselnd in Hüningen und Weil am Rhein-Märkt stattfindet, hat mittlerweile bereits Tradition. In diesem Jahr ist die Ausstellung wieder auf französischer Seite im Triangle. Wie in den vergangenen Jahren werden auch dieses Mal wieder bis zu 300 verschiedene Pilzsorten erwartet, die unter der Anleitung von Rémy Longato, den Mitgliedern von „Table Ronde“ sowie weiteren leidenschaftlichen Pilzexperten im Dreiland auf deutscher und französischer Seite gesammelt werden. Pilzsammler der beiden Partnerstädte und der Umgebung können zum Erfolg der Veranstaltung beitragen, indem selbst gesuchte Pilze am Samstag, 14. Oktober, ab 16 Uhr ins Triangle nach Hüngingen zur Bestimmung abgegeben werden können.

Bei der Pilzausstellung gibt es nicht nur für Kenner, sondern auch für Leute, die Pilze bisher nur von ihrem Teller oder dem Wochenmarkt kennen, eine breite Palette an Sorten und Gattungen zu entdecken. Die Pilze werden dem Publikum so wie sie in der Natur wachsen, vorgestellt. Zudem sind sie in französischer, deutscher und lateinischer Sprache ausgezeichnet. Liebevoll zusammengestellt bietet die Ausstellung ein interessantes, vielfältiges und schönes Gesamtarrangement, heißt es in der Ankündigung. Nach der Ausstellung werden die Pilze sowie die Dekoration umweltfreundlich zurück in den Wald gebracht und entsorgt.

Die Bevölkerung ist zur Pilzausstellung eingeladen. Am Sonntag, 15. Oktober, von 12 bis 18 Uhr kann die große Pilzvielfalt im Triangle in Hüningen bewundert werden. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro für Erwachsene, für Kinder unter 16 Jahren ist er kostenlos.

Auch in diesem Jahr ist wieder für Speis und Trank gesorgt. Angeboten werden ein Mittagessen mit Pilzen, Münsterkäse sowie Kaffee und ein reichhaltiges Kuchenbuffet.