Weil am Rhein (ads). Wissenswertes rund um die Farbe Blau erfuhren jetzt elf Kinder im Altweiler Museum am Lindenplatz. Dort dreht sich in der Sonderausstellung „Blautöne“ derzeit alles um die als edel geltende Farbe.

„Die Lieblingsfarbe meiner ganzen Familie ist Blau“, sagte ein Mädchen. Als Heidi Hajosch zurückfragte, wie es denn dann im heimischen Wohnzimmer aussehe, erwiderte das Kind: „Bunt“. Bunt geht es durchaus auch im Museum am Lindenplatz zu, auch wenn die bis Juli kommenden Jahres zu sehende Sonderausstellung den Titel „Blautöne“ trägt.

Von Ultramarinblau über Königsblau bis hin zum Azur- oder Himmelblau gibt es unzählige Nuancen dieser Farbe, die mit Grün und Rot zu den drei Grundfarben gehört, aus denen sich alle anderen Farben mischen lassen. Dass Farben nur mithilfe von Lichtwellen funktionieren, die die Menschen mit den Augen wahrnehmen und im Gehirn interpretieren, wussten einige der jungen Besucher. Aber dass etwa die antiken Römer und Griechen das in der Herstellung teure und deshalb lange dem Adel vorbehaltene Blau eher als abstoßend empfanden, leuchtete ihnen nicht recht ein. „Die Griechen haben doch das Meer“, zeigte sich ein Mädchen befremdet. Das stimme, so Heidi Hajosch, aber sie hätten mit dem Bau des Meeres eben nichts Positives assoziieren können, sondern nur die Mühsal des Fischfanges oder die Gefahren durch Strömung und Wellen.

Mit Eifer und Konzentration waren die Kinder dann dabei, als sie selbst etwas erschaffen durften. „So ruhig ist es bei uns selten“, schmunzelte Hajosch, die die vom Museumskreis organisierten Kreativangebote der Reihe „Kinder im Museum“ betreut. Die Kinder zwischen sechs und zehn Jahren bastelten Weihnachtssterne mithilfe von Bügelperlen, wobei auch hier viele verschiedene Schattierungen von Blau vorherrschten. Das Verzieren von Weihnachtsplätzchen mit blauen Perlen stieß ebenfalls auf regen Anklang.

Die Blautöne-Sonderausstellung im Museum am Lindenplatz ist bis zum 23. Juli zu sehen. Heiligabend, am 1. Weihnachtstag sowie an Silvester und Neujahr hat das Museum geschlossen, am zweiten Weihnachtstag am Montag, 26. Dezember, ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet.