Weil am Rhein. Einen außergewöhnlichen Verlauf hatte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag im Parkhaus des Rheincenters ereignete. Ein Autofahrer aus der Schweiz steuerte auf die Ausfahrt des Parkhauses zu und musste anhalten, da ihm ein Auto mit französischem Kennzeichen im Weg stand. Dieses fuhr plötzlich rückwärts und kollidierte mit dem Renault des Schweizers. Die Fahrerin stieg aus und betrachtete den angerichteten Schaden.

Danach drückte sie den verbogenen Stoßfänger am Auto ihres Unfallgegners zurück und war der Meinung, dass nun alles in Ordnung sei. Die Frau stieg wieder in ihr Auto und fuhr vor den Augen des verblüfften Schweizers davon. Der notierte sich das Kennzeichen und schaltete die Polizei ein.