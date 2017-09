Weil am Rhein Bluesnacht mit JJ Thames

Weil am Rhein. Die neue Serie der Weiler Bluesnächte wird am Dienstag, 3. Oktober, mit der Sängerin JJ Thames aus Detroit und ihrer Band eröffnet. Sie wird zum ersten Mal in Deutschland auf der Bühne zu sehen sein. Mit ihrer Energie, ihrer Bühnenpräsenz und ihrer ausdrucksstarken Stimme erinnert sie an die junge Tina Turner, heißt es in der Ankündigung. Für das Konzert im Kulturzentrum Kesselhaus gibt es Karten im Vorverkauf bei www.reservix.de und allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen wie in der Geschäftsstelle unserer Zeitung in der Hauptstraße 286.