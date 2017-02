Weil am Rhein. Im Rahmen der Weiler Bluesnacht tritt Fabian Anderhub mit seiner Band am Dienstag, 7. Februar, 20 Uhr, im Kulturzentrum Kesselhaus auf.

Wo immer Fabian Anderhub mit seiner Band auftritt, rockt er kraftvoll die Bühne und überzeugt mit seinem Bluesrock das Publikum und die Fachgremien gleichermaßen – in Kanada genauso wie in Europa, heißt es in der Ankündigung. Der 1981 im Kanton Luzern geborene Musiker mit Vorliebe für den Blues genießt in der kanadischen Musikszene einen hervorragenden Ruf. Weit mehr als 200 Konzerte hat er bisher dort gespielt. Unter anderem vor rund 10 000 Fans am renommierten Montreal-Blues-Festival.

Weitere Informationen: Karten gibt es im Vorverkauf bei www.reservix.de. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr.