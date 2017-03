Weil am Rhein Boden womöglich mit Blei belastet

Weil am Rhein (mcf). Der Erzabbau im Schwarzwald könnte sich bis zum heutigen Tag auf den Boden im Bereich Otterbach negativ auswirken. Befürchtet wird, dass mit dem Wasser der Wiese hier Blei und Arsen gelandet sind. Grund, jetzt laut und schnell Alarm zu schlagen, besteht scheinbar nicht, verwies Erster Bürgermeister Christoph Huber, der schon im Juni vergangenen Jahres beim Landratsamt erkundigt habe, ob auch Weil von den Folgen des Erzabbaus betroffen sei. Konkret geht es dabei um das Mattfeld und den Bereich südliche von Otterbach.

Dort könnten sich die Schermetalle abgelagert haben. „Wir ermitteln, was das bedeutet“, erklärte Huber. Zur Sprache gebracht hatte das Thema Grünen-Gemeinderat Thomas Bayer, der Bezug nahm auf Äußerungen von Basels Regierungsrat Hans-Peter Wessels, der bei dem Spatenstich für das Basler Gefängnis Bässlergut auf Blei im Boden verwies.

Die Stadtverwaltung habe sich mit dem Wasserverband Südliches Markgräflerland in Verbindung gesetzt, so Huber. Doch im Grundwasser hätten sich keine Anhaltspunkte gefunden. Es gebe aber Empfehlungen für den Gemüseanbau bei Bereichen mit Schwermetallen im Boden.

Baier verweis zwar darauf, dass Basel die Belastungen für so erheblich hält, dass das Material nicht deponiefähig sei, doch Huber beruhigte: „Wenn eine hohe Gefährdung bestünde, hätte man wohl nicht so lange gewartet.“ Denn: Die Inhalte der Mitte dieses Monats veröffentlichten Pressemitteilung zu dem Thema sind offenbar schon länger im Landratsamt bekannt. „Bisherige Untersuchungen in der Vergangenheit haben allerdings mit nur wenigen Ausnahmefällen eine Überschreitung der zulässigen Werte ergeben“, heißt es auch in der Mitteilung des Landratsamtes.

u Mehr Infos: www.loerrach-landkreis.de/Historischer_Erzbergbau