Weil am Rhein Boris Palmer kommt zum Vortrag nach Weil

Weil am Rhein. Die Buchhandlung Kastl (früher Müller), die wieder, wie berichtet, für den Deutschen Buchhandlungspreis nominiert ist, wartet im Herbst mit einem umfangreichen, vielseitigen Programm auf. Es findet abwechselnd in Weil am Rhein und in der Lörracher Filiale oder in der Stadtbibliothek Lörrach und der Stadtbibliothek Weil am Rhein statt.

Peter Beck liest am Mittwoch, 20. September, ab 20 Uhr in der Weiler Buchhandlung aus dem Buch „Korrosion“. Der Eintritt beträgt zehn Euro.

Sandra Runge liest aus „Don’t worry, be Mami“ am Mittwoch, 27. September, ab 20 Uhr in der Stadtbibliothek Lörrach. Eintritt: zehn Euro.

Raimund Kagerer stellt in der Lörracher Buchhandlung Kastl sein neues Buch am Donnerstag 5. Oktober, ab 20 Uhr vor. Es ist eine Lesung mit Bildern, der Eintritt ist frei.

Daniela Engist liest am Freitag, 20. Oktober, ab 20 Uhr in der Lörracher Buchhandlung Kastl aus „Kleins große Sache“. Eintritt: zehn Euro.

Das Figurentheater „Marotte“ spielt am Mittwoch, 25. Oktober, ab 20 Uhr in der Stadtbibliothek Lörrach „Russisch Roulette“.

Eine Lesung mit Pascale Hugues unter dem Titel „Deutschland à la française“ findet am Freitag 27. Oktober, ab 20 Uhr in der Stadtbibliothek Weil am Rhein statt. Eintritt: zehn Euro (im Vorverkauf bis 26. Oktober acht Euro).

Denis Scheck stellt am Donnerstag, 2. November, ab 20 Uhr in der Stadtbibliothek Lörrach neue Bücher vor.

Die Lesung und Buchvorstellung „Johann Peter Hebel – Biblische Geschichten“ ist am Dienstag 7. November, ab 20 Uhr in der Buchhandlung Kastl in Lörrach. Eintritt: zehn Euro.

Eine Lesung mit Musik unter dem Titel „Dirigieren verdirbt den Charakter“ ist am Samstag, 11. November, ab 20 Uhr in der Buchhandlung Kastl in Lörrach. Es sind Musikeranekdoten, gesammelt und vorgestellt von Hans Martin Ulbrich. Eintritt: zehn Euro.

Boris Palmer, der grüne Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, kommt am Dienstag, 14. November, um 20 Uhr in die Buchhandlung Kastl nach Weil am Rhein. „Wir können nicht allen helfen“ lautet das Thema seines Vortrags.

Eine Lesung mit Aernschd Born ist am Donnerstag, 16. November, ab 20 Uhr, in der Buchhandlung Kastl in Lörrach. Eintritt: zehn Euro,

Ein Konzert unter dem Titel „Verschroben, poetisch und erdenschön“ mit „Stomil“ veranstaltet Irimbert Kastl in seiner Lörracher Filiale am Samstag, 18. November, ab 20 Uhr. Eintritt: zehn Euro.

Tim Krohn liest aus dem Buch „Herr Brechbühl sucht eine Katze“ am Mittwoch, 22. November, ab 20 Uhr in der Lörracher Buchhandlung Kastl. Eintritt: zehn Euro.

Ein Vortrag mit Mario Ludwig mit dem Thema „ Gut gebrüllt!“ findet am Donnerstag, 23. November, ab 20 Uhr in der Weiler Buchhandlung Kastl statt. Eintritt: zehn Euro.

In der Lörracher Buchhandlung ist am Mittwoch, 29. November, ab 20 Uhr eine Lesung mit Lukas Holliger „Das kürzere Leben des Klaus Halm“. Eintritt: fünf Euro.

